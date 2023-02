Heerlijk hygge: genieten van rust op de zuidelijke eilanden van Denemarken

Ver van de grote steden, op de zuidelijke eilanden van Denemarken, vind je een eenvoudig idee van geluk. Een meer landelijke hygge, tussen de graanvelden, bossen bezaaid met dolmens, tijdloze dorpjes, immense zandstranden en hoge krijtrotsen. Een rondreis met inspirerende adressen.

In het uiterste zuidoosten van Denemarken, in de provincie Sjaelland, zijn de eilanden Lolland, Falster en Møn door bruggen met elkaar verbonden. Dat houdt hen niet tegen om koppig zichzelf te blijven en hun eigenheid uit te spelen. Overal op deze eilanden, ook al is de kust nooit ver weg, raak je snel ondergedompeld in de natuur, tussen adembenemende en steeds weer wisselende landschappen. En dankzij het bijna altijd vlakke terrein zijn deze eilanden ideale bestemmingen voor fietsers en wandelaars.

Lolland: een pannenkoekeneiland

Lolland is het eerste eiland dat je bereikt over de weg en ook de plaats waar de veerboot uit Duitsland aankomt. Net als zijn buurman Falster is Lolland een zogenaamd pannenkoekeneiland. Het is zo vlak en plat dat je er moeiteloos overheen kunt fietsen. Denemarken ontvangt fietsers met alle eer, met onberispelijke, goed onderhouden fietspaden, waarvan de meeste voor meer veiligheid van de weg zijn gescheiden. De N8, die 820 kilometer lang het volledige zuidelijke deel van het Scandinavische koninkrijk overspant, is onlangs uitgeroepen tot de beste fietsroute van Europa. Lolland is zeer landelijk en lijkt eeuwenlang onveranderd te zijn gebleven, of je nu door de straten met kleurrijke huizen in het stadje Nysted loopt of voor het kasteel van Aaholm staat. Je gaat terug in de tijd als je het middeleeuwse dorp Nykøbing binnengaat, waar riddergevechten en ambachtsdemonstraties het leven in de 14de eeuw oproepen.

De Dodekalitten. zeven meter hoge megalieten, een mix van land art en hedendaagse kunst. © Eric Vancleynenbreugel

Als je door het centrum van Lolland rijdt, kom je door het natuurpark Maribosøerne, het grootste merengebied van Denemarken, waar zeearenden en visarenden nestelen. Dit staat in schril contrast met wat je ziet als je aankomt bij de Dodekalitten aan de noordkust. Deze zeven meter hoge megalieten, een mix van landschapskunst of land art en hedendaagse kunst, staan als de Moais van Paaseiland naar de zee gericht. Als je goed luistert, hoor je hun lied. In de verte zie je de eilanden Femø, Askø en Fejø. Dan is het nog maar een klein stukje rijden naar het westen, naar Nakskov Fjord, de oudste fjord van Denemarken, dat nu het andere natuurpark van Lolland is. Stap er over het water, op de langste pontonbrug van het land. Of neem er de postboot Vesta: deze kleine houten skiff is de enige manier om post te bezorgen op de kleine eilanden en de landengte van Albuen. Het is een gelegenheid om de zeefauna te observeren en te zwemmen of te wandelen tijdens de tussenstops, die soms meer dan een uur duren.

Minicruise met de postboot naar de Nakskov-fjord. © Eric Vancleynenbreugel

Adressen Lolland Slapen: Den Gamle Digegaard, Dannemare. Eikenhouten balken en rieten daken: hier verblijf je in een prachtige oude boerderij, in een kamer in het hoofdgebouw of in een ‘sommerhus’, een klein, volledig uitgerust huisje. Vlakbij is er ook het restaurant dat bekendstaat om zijn zeevruchtenspecialiteiten. dengamledigegaard.dk Drinken: Krenkerup Bryggeri, Sakskøbing. Deze brouwerij is gevestigd in een postkaartkasteel uit de 17de eeuw. Er worden acht soorten ambachtelijk bier gebrouwen. Geniet de hele zomer van de biertuin omringd door vakwerkhuizen. krenkerupbryggeri.dk

Falster: Caribisch strand

Schijn bedriegt. Tussen Lolland en Falster is er slechts een smal kanaal, zo smal dat je zou kunnen denken dat je een rivier oversteekt. Het is nochtans wel degelijk de zee die de twee eilanden scheidt. Ook het eiland Falster is bijzonder vlak en wordt vooral gewaardeerd om zijn natuur, die zich in vele kleuren openbaart. Groen, in het uitgestrekte staatsbos van Corselitze, waar de hoogste boom van Denemarken staat. De kleur van natuurlijk hout, zoals de planken van de vlonders in het dennen- en berkenbos van Bøtø. Helder wit wanneer je de zee nadert in Marielyst. Een betoverende plek die je niet zou verwachten op deze breedtegraad: langs de hele zuidoostkust van Falster loopt een enorm veertien kilometer lang wit zandstrand met helder water. Op de achtergrond liggen duinen en bos, bezaaid met heel wat vakantiehuizen.

Het strand van Falster, veertien kilometer wit zand langs helder water. © Eric Vancleynenbreugel

De lokale producten zijn vermaard en liggen voor het grijpen. In het hart van de dorpen en soms zelfs in the middle of nowhere staan kleine houten kraampjes waar voorbijgangers honing, jam, vruchtensap en groenten kunnen kopen. Men vertrouwt erop dat je het geld achterlaat in een doosje. Om Møn te bereiken is het nog maar een klein stukje rijden over de zee. Als je fietst, brengt een kleine veerboot je van Stubbekøbing naar Bogø, het kleine eiland tussen Falster en Møn.

Overal in de dorpen tref je kleine kraampjes waar honing, confituur en fruit(sap) worden aangeboden. © Eric Vancleynenbreugel

Adressen Falster Slapen: Book en Shelter. Deze houten schuilplaatsen zijn vaak zeer rudimentair – of soms beter uitgerust – en liggen verspreid langs de paden: een alternatief voor backpackers en een volledige onderdompeling in de natuur. In het seizoen is het raadzaam vooraf te reserveren. ookenshelter.dk Eten: Pomle Nakke Traktørsted, Horbelev. Alleen al de ligging, tussen zee en bos, is een bezoek waard. Gelegen aan de oostkust van het eiland, kun je er op het terras of binnen zitten. Het menu is niet uitgebreid, maar focust op land en zee en typisch Deense producten. pomlenakke.dk

Meer info: visitlolland-falster.com

Møn: oase van rust

Van de drie eilanden is Møn waarschijnlijk het meest ongewone. Hoewel het in het noordwesten verbonden is met het grote eiland Seeland, waar Kopenhagen ligt, is Møn een bubbel van rust en natuur, een oase die goed bewaard bleef omdat het buiten Denemarken weinig bekend is. Een eiland dat generaties lang kunstenaars en schilders heeft aangetrokken. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer redenen om hier te komen verdwalen. De belangrijkste troef zijn de krijtrotsen (Møns Klint) van een werkelijk indrukwekkende omvang. Ze voeren ons zo’n zeventig miljoen jaar terug in de tijd. Lang begraven, kwamen ze zesduizend jaar geleden tevoorschijn toen de gletsjers smolten. Zeven kilometer lang torenen ze nu honderddertig meter uit boven de turkooizen zee. De beste manier om ze te zien is dus vanaf de zee, per kajak bijvoorbeeld. De vuursteenlagen van de rotsen zijn ook een paradijs voor fossielspeurders. In het GeoCenter kom je er op een aantrekkelijke en interactieve manier meer over te weten.

Een krijtrots op het eiland Møn. Op een heldere nacht zie je hier de prachtigste sterrenhemel. © Eric Vancleynenbreugel

Nog een plezier voor het oog zijn de verbazingwekkend witte romaanse kerken met hun prachtige middeleeuwse fresco’s, die in contrast staan met de doorgaans sobere religieuze gebouwen van dit lutherse land. Of bezoek de kleine hoofdstad Stege, een ministad waar rode bakstenen gebouwen en vakwerkhuizen worden afgewisseld met kunstenaarsateliers. Møn heeft ook de grootste grafheuvel van het land en een groot aantal vindplaatsen uit de bronstijd. Zoek je rust en stilte, maak dan een uitstapje naar het piepkleine eiland Nyord, verbonden door een brug met eenbaansweg. Hier ligt slechts een dorp van huizen met rieten daken gegroepeerd rond een kapel met een bizar achthoekig grondplan.

De stralend witte Elmelunde-kerk. © Eric Vancleynenbreugel

Had je nog bewijs nodig van de bijzonderheid van deze bestemming? Het eilandje is, net als andere delen van Møn, een gecertificeerd Dark Sky-gebied. Op een heldere nacht zie je hier een ongeëvenaard aantal sterren aan het firmament.

Meer info: southcoastofdenmark.com/moen

Adressen Møn Slapen: Ouregaarden B&B, Stege. Voor een honderd procent ‘hygge’ tussenstop in een oude vakwerkboerderij met rieten dak… midden in de natuur. bb-moen.dk Eten: Slagter Stig Stoeberiet, Stoeregade 59, Stege. Dit adres, vroeger een slagerij, is vermaard en reserveren is aangeraden. Je kiest je vlees aan de toonbank en laat het naar wens klaarmaken. slagterstig.dk

Heen en terug De gemakkelijkste manier om deze eilanden te bereiken is per auto (soms met een overtocht per veerboot). Een andere oplossing: de trein vanuit Duitsland (met een overtocht per veerboot) of vanuit Kopenhagen die Falster en Lolland verbindt, maar niet Møn. Fietsen is een ander goed alternatief. Beste tijd: voorjaar tot nazomer, aangezien de herfst op deze breedtegraden vroeg begint.