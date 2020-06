Vanaf vandaag kunnen we weer reizen binnen de EU. Ook de passagiersvluchten starten opnieuw op.

In onze buurlanden zijn Belgen alvast welkom. Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg openen hun grenzen voor ons zonder beperkende maatregelen. We kunnen ook naar Italië, Zwitserland, Liechtenstein, Polen en Zweden reizen zonder een negatieve coronatest te moeten voorleggen of een verplichte zelfquarantaine te moeten doorstaan.

Zelfquarantaine

Er zijn een aantal landen die vragen om veertien dagen in zelfquarantaine te gaan bij binnenkomst van het land: het Verenigd Koninkrijk, IJsland, en Estland bijvoorbeeld. In Tsjechië en Oostenrijk is er de keuze tussen een test of een zelfquarantaine van twee weken.

In volgende landen zijn we voorlopig nog niet welkom: Spanje, Noorwegen, Denemarken, Cyprus, Hongarije, en Finland. Voor een reis naar Spanje, een populaire vakantiebestemming onder de Belgen, is het nog even wachten tot 21 juni. Op die dag opent het land de grenzen voor de EU-landen en Schengenlanden, terwijl eerder was aangekondigd dat dat op 1 juli zou gebeuren. Van zodra de grenzen weer opengaan, stopt ook de verplichte quarantaine voor reizigers die het land binnenkomen. Enkel voor Portugal blijven de grenzen nog gesloten, op vraag van de Portugese regering.

Andere landen, zoals Cyprus, laten al een paar landen toe op basis van het risicogehalte, maar daar maakt België nog geen deel van uit. Buitenlandse Zaken zet vereenvoudigde reisadviezen voor Europese landen online zodat Belgen makkelijk kunnen zien naar welk land ze mogen reizen en welke voorwaarden er gelden. De situatie kan immers snel veranderen. Op de website staan groene, oranje en rode lichtjes bij de reisadviezen, die in real time aangepast worden aan de nieuwe situaties. De Europese Commissie wil de buitengrenzen gradueel heropenen voor derde landen vanaf 1 juli.

Opening grenzen sein voor heropstart vliegreizen

Met de heropening van de grenzen schakelt ook de passagiersluchtvaart van en naar België maandag weer een versnelling hoger. Op Brussels Airport wordt maandag een zeventigtal vluchten verwacht, onder meer dankzij de heropstart van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines, en ook op de luchthaven van Charleroi is een eerste commerciële vlucht gepland. Op beide luchthavens zijn er maatregelen: zo wordt de temperatuur van elke passagier gemeten en is een mondmasker verplicht.

Het passagiersvliegverkeer stond de voorbije weken op een heel laag pitje wegens de coronacrisis. Er vonden alleen essentiële reizen plaats van bijvoorbeeld diplomaten, artsen, militairen en zakenlui, en repatriëringen. Op Brussels Airport waren er in mei amper 463 passagiersvluchten, goed voor 22.113 reizigers. In mei 2019 waren dat er respectievelijk 18.245 en 2,28 miljoen. Met de heropening van de meeste grenzen in de Schengenzone, zal vanaf maandag ook het aantal passagiersvluchten weer de hoogte in gaan.

Temperatuur meten

Op Brussels Airport wordt een 70-tal passagiersvluchten verwacht (tegen 15 à 20 per dag de voorbije weken). De luchthaven communiceerde eerder al dat er tijdens de eerste week 19 luchtvaartmaatschappijen verwacht worden, die reizigers naar 36 bestemmingen zullen vliegen. Het aantal bestemmingen zou in juli oplopen tot 130. Reizigers wordt gevraagd om 2,5 uur voor vertrek aanwezig te zijn voor Schengenvluchten, en 3,5 uur voor vluchten buiten de Schengenzone. Iedereen moet bij aankomst door een glazen container waar met thermische camera's de temperatuur wordt gemeten. In de terminal zijn 40 spoelunits opgesteld, meer dan 300 handgeldispensers geïnstalleerd en meer dan 10.000 grondstickers gekleefd die passagiers aansporen om afstand te houden.

De grootste speler op Brussels Airport, luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines, hervat maandag ook de reguliere vluchten, na een onderbreking van twaalf weken. Ze zal maandag 22 vluchten uitvoeren (11 heen en 11 terug), goed voor zowat 2.000 passagiers. De eerste reizigers vertrekken om 7.30 uur naar Rome. Brussels Airlines wil tegen augustus 59 bestemmingen aanbieden.

Charleroi

Op de luchthaven van Charleroi hervatten de passagiersactiviteiten maandag ook. De Hongaarse lagekostenmaatschappij Wizz Air wordt er weer actief, maar het aantal vluchten blijft vooralsnog beperkt. De grootste speler in Charleroi, Ryanair, liet eerder weten de vluchten in juli herop te starten. Luchtvaartmaatschappij Air Belgium, die ook Charleroi Airport als basis heeft, wil voorlopig vanaf 24 juni weer beginnen vliegen naar de Franse Antillen. TUI fly is van plan vanaf 20 juni weer te beginnen vliegen. In eerste instantie gebeurt dat vanop Brussels Airport.

Vluchten vanop de regionale luchthavens (Antwerpen, Charleroi, Luik en Oostende) volgen in de loop van juli. Zo is de eerste TUI-vlucht vanuit Oostende gepland op 3 juli, Antwerpen volgt een week later. Air Antwerp ten slotte liet eerder al weten zijn vluchten (Antwerpen-Londen) pas in september te hervatten. (Belga)

