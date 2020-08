De Italiaanse overheid heeft haar fiat gegeven voor de hervatting van cruises vanaf dit weekend. De vooral Italiaanse cruisesector ligt al vijf maanden voor anker door de pandemie.

De door coronamaatregelen gestrande cruiseschepen hopen weer op koers te komen. Het grote schip MSC Grandiosa in de haven van Genua vaart zondagavond uit. De Italiaanse onderneming MSC Cruises hoopt opnieuw op zevendaagse cruise te vertrekken langs Civitavecchia, Napels, Palermo en de Maltese hoofdstad Valletta. De Grandiosa is daarmee voor op concurrentie als Costa Cruises dat nog wacht tot september.

Italië boven

Costa Cruises vertrekt vanuit Trieste en Genua, met uitsluitend Italiaanse opvarenden. Het eerste schip wordt de Costa Deliziosa, dat vanaf 6 september wekelijks koers zet vanuit Trieste richting Griekenland. De Costa Diadema licht het anker op 19 september voor 7-daagse cruises vanuit Genua langs Italiaanse trekpleisters en Malta.

Coronaproof cruisen

De Italiaanse overheid heeft afgelopen week groen licht gegeven voor de hervatting van cruises met ingang van dit weekend. Om aan boord afstand te kunnen houden, vaart de Grandiosa uit met slechts 70 procent van de normale bezetting. Virusspotters houden de reis nauwlettend in de gaten. Eerder deze maand moest Hurtigruten, een kleiner Noors bedrijf, een prille cruise afbreken nadat passagiers en bemanningsleden positief bleken.

25,5 miljard in het water

De Europese cruisebusiness is voornamelijk Italiaans. Volgeboekte Italiaanse schepen stellen 53.000 mensen tewerk en brengen 14,5 miljard euro per jaar op. Door de coronamaatregelen ging er in de Europese sector al 25,5 miljard euro verloren, berekende de Cruise Lines International Association.

In hetzelfde schuitje

Overal ter wereld liggen cruiseschepen vrijwel leeg voor anker, zoals de Zaandam (Holland-Amerika Lijn), de World Dream (Dream Cruises), de Seaborn Ovation (Seabourn Cruise Line) en de Emerald Princess (Princess Cruises) voor de Nederlandse kust.

