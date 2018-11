Grot waar Thaise voetballertjes vastzaten nu populaire attractie voor toeristen

Afgelopen zomer waren achttien dagen lang de ogen van de wereld gericht op een afgelegen grot in het noorden van Thailand. Een team van twaalf jonge voetbalspelers en hun coach zaten vast in de Than Luang Nang Non grot nadat deze plotseling was volgelopen met water.

Na achttien spannende dagen slaagde een team van internationale experts erin de jongens uit hun benarde positie te bevrijden. Wel kwam een duiker om het leven tijdens de reddingsoperatie.

Lees ook: Alle twaalf jongens en trainer veilig uit grot in Thailand gered

De grot werd daarna uit veiligheidsoverwegingen gesloten voor het publiek. Op 16 november werd de grot weer opengesteld en sindsdien stromen de toeristen toe. Ondertussen hebben al enkele duizenden toeristen de grot bezocht. Overigens mag niemand de grot echt in, je kan er vanachter een hek een blik inwerpen.

Waar de toeristische autoriteiten van dit afgelegen deel van Thailand nooit in slaagden, is door deze ongelukkige gebeurtenis wel gelukt: het Tham Luang-Khun Nam Nang Nog Forest Park, waarin de grot ligt, op de toeristische kaart zetten.

Lokale inwoners zijn blij met de bezoekers. Ze verkopen souvenirs, T-shirts en eten bij de ingang van de grot. Ook wordt er een toeristisch tentenkamp gebouwd en een museum waarin de volledige reddingsoperatie uit de doeken wordt gedaan.

Wat valt er verder te zien in de omgeving? Tham Luang-Khun Nam Nang Nog Forest Park is een gebied met dichtbeboste heuvels, veel watervallen, karstgrotten en bergen zoals de Mountain of the Sleeping Lady die lijkt op een vrouw met lang haar.