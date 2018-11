Grootste slachthuis voor honden in Zuid-Korea gaat sluiten

Hondenvlees is al lang een onderdeel van de traditionele Zuid-Koreaanse keuken. Jaarlijks worden er ongeveer een miljoen honden genuttigd.

Maar jongere generaties en ijveraars voor dierenrechten moeten niets hebben van het eten van honden. Het Taepyeong-dong complex in het zuiden van Seoul bestaat uit zes gespecialiseerde slachthuizen. Het kon honderden honden tegelijkertijd doden en was een van de belangrijkste leveranciers van het vlees aan restaurants in het hele land.

Dierenrechtenactivisten verwijten het slachthuis dat ze de dieren mishandelden en ze op een wrede manier doodden. Bovendien werden de dieren voor ogen van de honden in andere kooien geëlektrocuteerd alvorens ze te doden. Overal in het complex liggen nog de kadavers van gedode honden.

'Dit is een historisch moment', verklaart Kara, de Zuid-Koreaanse organisatie die opkomt voor de rechten van dieren, op hun blog. 'Dit maakt de weg vrij voor verdere sluitingen van hondenslachterijen in het hele land en zal de teloorgang van de gehele industrie voor hondenvlees versnellen'.

Op de plaats van het slachthuis zal na de sluiting een park gecreëerd worden.