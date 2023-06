Vliegmaatschappijen misleiden hun klanten met claims rond “groen” of “duurzaam” vliegen, zeggen Testaankoop en 21 andere Europese consumentenorganisaties. Ze dienen samen met koepelorganisatie BEUC klacht in tegen 17 maatschappijen bij de Europese Commissie.

Het luchtverkeer is verantwoordelijk voor een groot en steeds groeiend aandeel in de uitstoot van broeikasgassen, en greenwashing is dus onaanvaardbaar, zeggen de organisaties. Maar het gebeurt wel: verschillende maatschappijen laten uitschijnen dat je de CO2-uitstoot van je vlucht kunt “compenseren” of “neutraliseren”.

Andere maatschappijen laten uitschijnen dat het mogelijk is om “duurzaam” of “groen” te vliegen, terwijl de luchtvaartsector geen technologische oplossingen heeft om de uitstoot van broeikasgassen te voorkomen. Of ze vragen een extra bijdrage voor duurzame vliegtuigbrandstoffen, maar die zijn nog lang niet klaar voor gebruik op grote schaal. Europa vraagt amper 2 procent van die brandstoffen tegen 2025.

Brussels Airlines

Testaankoop, de Europese koepelorganisatie BEUC en 21 andere Europese consumentenorganisaties dienen daarom een klacht in tegen 17 luchtvaartmaatschappijen bij de Europese Commissie en het Consumer Protection Cooperation Network (CPC). De klacht is onder meer gericht tegen Ryanair, Brussels Airlines, Air France, KLM, Lufthansa, en Vueling.

In gevallen waar passagiers extra betaald hebben om “groen” te vliegen, vragen de organisaties een terugbetaling. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Brussels Airlines, dat een aanzienlijke toeslag vraagt voor “Economy Green”.

Groen vliegen bestaat niet

“Of passagiers nu een ‘groen tarief’ betalen of niet, hun vlucht stoot nog steeds gassen uit die schadelijk zijn voor het klimaat”, zegt Laura Clays, woordvoerder van Testaankoop. “Helaas zullen technologische oplossingen om de luchtvaart koolstofvrij te maken niet snel op grote schaal realiteit worden. Luchtvaart­maatschappijen moeten dus stoppen consumenten de indruk te geven dat ze kiezen voor een duurzame vervoerswijze.”

Om de uitstoot te verminderen, is het essentieel consumenten te sturen in de richting van duurzamere manieren van reizen, zegt Clays. “Onze politici moeten oplossingen promoten die consumenten betrouwbare, aantrekkelijke en duurzame alternatieven bieden, zoals kwalitatief betere treinverbindingen voor lange afstanden.”

KLM

Eerder deze maand besliste de rechtbank in Amsterdam dat een proces tegen luchtvaartmaatschappij KLM op basis van een gelijkaardige klacht mag doorgaan. Twee Nederlandse organisaties voeren aan dat de maatschappij de echte klimaatimpact van zijn vluchten minimaliseert.

Het is het eerste proces wereldwijd tegen greenwashing door een luchtvaartmaatschappij. De klacht richt zich in de eerste plaats op de “Fly Responsibly”-campagne, die inmiddels is stopgezet, maar ook op de groeiplannen en de compensatieregeling van KLM.

