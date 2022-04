Griekse Sani Resort organiseert voor de vijftiende keer een culinair topfestival

Van 20 tot 24 mei staat het luxe Sani Resort op het Griekse schiereiland Chalkidiki in het teken van de gastronomie met de vijftiende editie van het Culinary Artisans festival.

Enkele van de meest gerenommeerde Griekse chefs zullen present tekenen in vier van de 26 restaurants die het Sani Resort telt. Gasten kunnen proeven van zorgvuldig samengestelde vijfgangendiners met bijpassende wijnen.

Het culinaire festival heeft ieder jaar een ander thema en dit jaar is gekozen voor de Griekse gastronomie waarbij hedendaagse chefs elementen uit allerlei keukens mengen met hun eigen culinaire achtergrond. Het resultaat is bekende gerechten met een verrassende twist en geheel nieuwe lekkernijen.

Sani Resort © Sani Resort

Tien topchefs zullen hun opwachting maken waaronder de meerdere malen onderscheiden chef Sotiris Evaggelou van het Salonica Restaurant in Thessaloniki, een van de meest getalenteerde jonge banketbakkers uit Europa Liza Kermanidou en Adam Kontovas die zal koken in het Aziatische restaurant in het Sani Resort.

Het culinaire festival wordt gevierd in vier van de 26 restaurants die het Resort rijk is. Het eerste is Restaurant Water, het gastronomische vlaggenschip van Sani Resort waar mediterrane en Franse gerechten geserveerd worden. Ook het Tomata Restaurant neemt deel aan Sani Gourmet. Tomata is een modern Grieks restaurant met een innovatieve kaart. Sani Dunes is een Italiaans restaurant waar sterrenchef Ettore Botrini de scepter zwaait. Asian Restaurant sluit de rij. Gasten kunnen er proeven van Thai-Fusion gerechten, dim sum en visgerechten.