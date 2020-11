Het Griekse eiland Astypalaia verbant diesel en benzine en kiest resoluut voor elektrische auto's. De overheid werkt daarvoor samen met de Volkswagen-groep, die duizend auto's levert.

De duizenden zomertoeristen zijn vertrokken en er gebeurt niet veel in de wintermaanden op Astypalaia, een vlindervormig eiland in de Egeïsche Zee. De zowat 1300 inwoners bewerken het land, geven hun witte huizen een likje verf en maken het eiland klaar voor het volgende zomerseizoen.

Maar vanaf dit jaar zal het leven op het eiland er heel anders uitzien. De Griekse regering heeft samen met de Volkswagen-groep een compleet systeem van duurzame energie opgezet op het eiland. Het moet een baanbrekend experiment worden in de strijd tegen de klimaatverandering.

Binnen die regeling zal Volkswagen het eiland voorzien van duizend elektrische voertuigen, ter vervanging van de bestaande 1500 voertuigen met verbrandingsmotor.

Astypalaia © Getty Images

De politieauto's, ambulances en busdienst op het eiland worden allemaal elektrisch. De meer dan zeventigduizend toeristen die Astypalaia jaarlijks bezoeken zullen worden aangemoedigd om elektrische auto's, scooters en motoren te huren.

Klimaatneutrale visie

'De politiek, het bedrijfsleven en de samenleving hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om klimaatverandering te beperken', zegt Herbert Diess, de ceo van de VW-groep. 'Ons langetermijndoel is klimaatneutrale mobiliteit voor iedereen - en met het Astypalaia -project zullen we onderzoeken hoe we die visie kunnen realiseren.'

VW wil meer dan tweehonderd particuliere en openbare oplaadpunten op het eiland installeren. Volgens de regering zal Astypalaia zo een pionier worden voor duurzaam toerisme in het hele land.

Astypalaia © Getty Images

Nu haalt het eiland nog stroom uit vier dieselgeneratoren, maar binnen twee jaar moet Astypalaia volledig zelfvoorzienend worden. Windturbines en zonnepanelen moeten de verouderde en inefficiënte generatoren vervangen.

De Griekse vice-minister van Buitenlandse Zaken, Konstantinos Fragogiannis, spreekt van een nieuwe start voor het eiland. 'Elektrisch vervoer en een holistisch, groen en duurzaam actieplan zullen een positieve impact hebben op het dagelijks leven van de eilandbewoners', zegt hij. 'In combinatie met een baanbrekend openbaarvervoersysteem maken we van futuristische ideeën werkelijkheid.'

Toerisme speelt een centrale rol in de economie van Griekenland: het land heeft minder dan 11 miljoen inwoners, wordt tegenwoordig door drie keer meer mensen bezocht per jaar. Dat zet de lokale infrastructuur en het milieu aanzienlijk onder druk.

Imago herstellen

VW is naar eigen zeggen vastbesloten om zijn productieprocessen aan te passen en de uitdaging van klimaatverandering het hoofd te bieden. Het bedrijf wil tegen 2025 meer dan een miljoen elektrische auto's per jaar te produceren.

Astypalaia © Getty Images

De Duitse groep heeft moeite om zijn imago te herstellen na het wereldwijde schandaal in 2015, toen het moest toegeven dat het in de VS bijna 600.000 auto's had verkocht die waren uitgerust met sjoemelsoftware om emissievoorschriften te omzeilen en tests te vervalsen.

VW moest miljarden dollars aan schadevergoeding betalen als gevolg van wat Amerikaanse aanklagers omschreven als een 'verschrikkelijke' fraude.

