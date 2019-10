Het veelzijdige Griekenland maakt het alle soorten vakantiegangers naar de zin. Enkele tips voor sportievelingen, rustzoekers, gezinnen met kinderen en cultuurfanaten.

Griekenland voor sportievelingen

Griekenland is een paradijs voor wandelaars en fietsers. Een frisse duik achteraf zorgt voor verkoeling.

Het wandelparadijs voor elke fervente stapper is de kloof van Samaria op Kreta. Starten doe je aan de noordelijke ingang van de kloof, op de Omaloshoogvlakte.

De tocht van zestien kilometer doorheen de gespleten rotsen van het Lefka-Origebergte duurt ongeveer zes uur en eindigt in het kustplaatsje Agia Roumeli. Onderweg kom je langs enkele kleine Byzantijnse kerkjes, het onbewoonde dorpje Samaria, en de kans is groot dat je kri-kri's ziet, Kreta's beschermde geiten.

Je kunt de tocht ook in tegengestelde richting afleggen, maar dan moet je eerst de boot naar Agia Roumeli nemen. Welke route je ook kiest, vergeet niet voldoende water en proviand mee te nemen en degelijke stapschoenen aan te trekken.

De zomer is er lang, heet en vooral stoffig. Het is dan ook niet verwonderlijk dat heel wat Atheners na de werkuren een frisse duik nemen in het zeewater. De tram of bus brengt je in minder dan een uur naar een van de stranden in de buurt: Faliro, Alimo, Kalamaki en Glyfada. Snorkel- en duikfanaten moeten in Loutraki zijn, op anderhalf uur van Athene.

Acropolismseum © Getty Images

Griekenland voor cultuurfanaten

Een hedendaags meesterwerk biedt onderdak aan antieke kunst. Een oud bouwwerk vormt het decor voor een moderne opvoering.

Het heeft meer dan veertig jaar geduurd, maar sinds 2009 is het nieuwe Akropolismuseum, aan de voet van de heuvel, eindelijk af. Dat is langer dan de oude Grieken nodig hadden om het Parthenon te bouwen. Dit jaar viert het museum zijn tiende verjaardag.

Het glazen meesterwerk is ontworpen door de Frans-Zwitserse architect Bernard Tschumi en biedt onderdak aan meer dan 4000 vondsten.

Op de hoogste verdieping, waar ook de Griekse helft van de Parthenonsculpturen worden getoond, heb je een adembenemend zicht op de Akropolis. Beneden maakt de glazen vloer de restanten van een Griekse nederzetting zichtbaar.

Het nieuwe museum kwam er om druk uit te oefenen op Groot-Brittannië. Begin negentiende eeuw bracht de toenmalige Britse ambassadeur in Istanboel stukken van het Parthenon over naar Engeland.

Athene vroeg ze al een kwarteeuw terug, maar Londen weigerde omdat er in Athene geen geschikte ruimte zou zijn. Dankzij het gloednieuwe museum vervalt dat argument.

Griekenland voor kinderen en hun ouders

Dolle pret in het grootste waterpark van Europa. De goden houden ondertussen een oogje in het zeil.

Rhodos is de trotse eigenaar van het grootste waterpark van Europa: Water Park Faliraki. Het waterparadijs is gelegen in het noorden van het eiland, dicht bij het drukke toeristische centrum van Faliraki.

De glijbanen zijn geschikt voor kinderen van alle leeftijden, een eenvoudig kleursysteem geeft telkens de 'moeilijkheidsgraad' van de attractie weer. Zo zijn er kinderbadjes voor de allerkleinsten en wilde glijbanen voor durfals.

Meer dan 75 redders staan in voor de veiligheid van je kroost. Voor de allerkleinsten zijn er ook reddingsvesten beschikbaar. Parasols en ligstoelen zijn gratis.

Het waterpark is bereikbaar met de wagen of met de gratis pendelbus vanuit het stadscentrum van Rhodos.

Helden

De Griekse mythologie komt tot leven in het jeugdboek Helden van auteur Els Pelgrom en illustrator Thé Tjong-Khing. Een tijdsbalk, kaartjes en overzichtelijke kaderteksten zorgen voor achtergrondinformatie.

Hierin vertelt Pelgrom gelijksoortige verhalen uit andere culturen en religies, geeft ze een korte achtergrond van het personage en legt ze de link naar overblijfselen van de mythes in de 21ste eeuw.

Op de officiële website van Athene, This is Athens, vind je uitgestippelde programma's voor een bezoek met baby's en peuters en met oudere kinderen.

Loutraki © Getty Images

Griekenland voor rustzoekers

De Griekse Eilanden vormen het decor voor een zonovergoten vakantie. Niet tevreden? Hop, naar een ander eiland.

Waterweetjes

Het woord spa is de afkorting van de Latijnse uitdrukking salus per aquam, ofwel 'gezondheid door water'. De oude Grieken vereerden de heilzame werking van zeewater door in de buurt van waterbronnen tempels op te richten voor Asclepius, de helende god. Een aantal van die natuurlijke schatten zijn vandaag nog steeds te bewonderen.

De bronnen in Thermopyles werden, volgens de Griekse mythologie, gebouwd door de god Hephaestus, zodat Herakles zich kon wassen en opnieuw de kracht vinden om zijn Twaalf Werken te voltooien.

De medicinale bronnen van Edipsos behoren tot de drie warmste in de wereld en zijn rijk aan mineralen.

Het hydrotherapeutisch centrum in Loutraki wordt beschouwd als de oudste spa in Griekenland. Het water is rijk aan zout en koolzuur.

Eilandhoppen

De eilanden in de Ionische Zee zijn ideaal voor een ontspannende, zonovergoten vakantie. Beginnen doe je op Corfu, met een wandeling door de gezellige steegjes en een glaasje van de befaamde kumquatlikeur.

Vervolgens vaar je naar het zuiden voor een bezoek aan de groene oases Paxi en Antipaxi, de plaats waar volgens de mythen Poseidon en Amphitrite verliefd werden.

De reis gaat verder naar Ithaca, de geboorteplaats van Odysseus. Op de top van de berg Aetos kan je er een bezoek brengen aan de oude citadel.

Het eilandhoppen wordt afgesloten met een bezoek aan Kefalonia en Zakynthos, waar je in de baai van Laganas kunt zwemmen samen met de mediterrane zeeschildpad.

Gastenkamers

Sinds de economische crisis bieden steeds meer Griekse families gastenkamers aan, voor toeristen een voordelige en leuke manier om kennis te maken met het land. De organisatie Guest Inn verzamelde de allerbeste pensions op zijn website.