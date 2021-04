Vakantiegangers uit andere EU-landen kunnen vanaf 14 mei zonder een quarantaineverplichting naar Griekenland reizen.

Dat meldt de Griekse viceminister van Toerisme, Sofia Zacharaki. Reizigers zullen weliswaar ofwel gevaccineerd moeten zijn, of een negatieve PCR-test moeten voorleggen, zei ze op de zender Skai. De regeling zal ook gelden voor enkele andere landen, zoals Servië en Groot-Brittannië.

Athene schafte eind maart al de quarantaineplicht af voor bezoekers uit Israël. Zij moeten een officiële bevestiging in het Engels voorleggen dat ze een coronavaccin hebben gekregen. Bovendien moeten veertien dagen verstreken zijn na de tweede vaccinatie. Ook moeten ze een negatieve PCR-test voorleggen die niet meer dan 72 uur oud mag zijn.

De Griekse regering maant de EU al sinds het begin van het jaar aan om een Europees vaccinatiepaspoort te ontwikkelen. Op die manier wil Athene de Griekse toerismesector redden, die normaal een vijfde van de Griekse economie vertegenwoordigt. Griekenland hoopt dat dat paspoort er tegen juni is.

