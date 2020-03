De gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, heeft toeristen en tweedeverblijvers opgeroepen om niet naar de kust te komen bij het voorspelde mooie weer.

Dat doet Decaluwé omdat er afgelopen weekend massaal veel volk aan de kust was. 'Daardoor kan de afstandsregel niet worden gehandhaafd.'

Afgelopen weekend was het ondanks de verstrengde maatregelen enorm druk aan de kust. 'Je zag mensen in groepen wandelen en aan de ijskraampjes die mogen openblijven stond er te veel volk bij elkaar. Dat is gewoon onveilig', aldus de gouverneur.

Bovendien zijn er volgens de gouverneur te weinig sanitaire voorzieningen aan de kust omdat de horeca dicht is. 'Naar hygiëne toe is dat helemaal niet ideaal.' De kustgemeenten Koksijde en Nieuwpoort vroegen al om niet af te zakken naar zee.

