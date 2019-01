Gouverneur Cuomo wil de staat New York CO2-neutraal in 2040

De gouverneur van de Amerikaanse staat New York, Andrew Cuomo, heeft met de lancering van de campagne 'Green New Deal' het startsein gegeven voor een transitie naar een uitstootvrije economie op zijn grondgebied.

De Green New Deal wordt 'een voorbeeldagenda voor schone energie en banen'. Gouverneur Cuomo wil daarbij 'op een agressieve manier de staat New York CO2-neutraal maken'.

Het plan houdt in dat de zonnecapaciteit van de staat tegen 2025 verdubbeld wordt; de capaciteit uit windenergie moet vier keer groter worden tegen 2035. Het uiteindelijke doel is om de staat tegen 2040 volledig CO2-neutraal te krijgen.

Ambitieus doel

'De klimaatverandering is een realiteit en de consequenties van verder uitstel zijn een zaak van leven of dood', zei Cuomo bij de lancering van zijn plannen.

'Terwijl de federale overheid de realiteit van de klimaatverandering schaamteloos negeert en betekenisvolle actie uitblijft, lanceren wij de eerste Green New Deal van het land, een ambitieus doel om onze voetafdruk volledig koolstofvrij te krijgen.'

De Green New Deal bouwt voort op Cuomo's eerdere stappen om fracking in de staat New York te verbieden en de afhankelijkheid van steenkool tegen 2020 geleidelijk af te bouwen.

Samenwerken

Om de staat te helpen om CO2-neutraal te worden zullen deskundigen een plan opstellen om de New Yorkse economie naar zero-emissie te begeleiden.

Het kantoor van de gouverneur zei ook in een verklaring dat niet wordt uitgesloten dat samenwerkingen met andere staten worden aangegaan. Ze denken aan een 'multi-statenprogramma voor emissiereductie' dat alle sectoren van de economie zal beslaan, inclusief vervoer en industrie.

Californië legde in september vorig jaar al een vergelijkbare ambitie vast met 2045 als deadline.

Trump

Volgens sommigen zou het voorgestelde beleid van Cuomo een aanzienlijke slag kunnen toebrengen aan het federale beleid van president Trump dat nog steeds de Amerikaanse fossiele brandstofindustrie bevoordeelt. Anderzijds is het ook een weerspiegeling van de groeiende ontevredenheid aan beide zijden van het politieke spectrum over de houding van de president.

Cuomo belooft 1,5 miljard dollar voor 20 grootschalige zonne-, wind- en energieopslagprojecten en 200 miljoen dollar voor nieuwe haveninfrastructuur om New York voor te bereiden op offshore-windontwikkeling.