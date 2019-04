Gotha heeft een bijzondere band met België: het was immers de residentiestad van het hertogdom Sachsen-Coburg und Gotha, waar de eerste Belgische koning Leopold een telg van was.

Gotha is een zeer oude stad. De naam kwam al voor het eerst voor in 775 in een document van Karel de Grote. De stad was jarenlang verwikkeld in een concurrentiestrijd met het vijftig kilometer verderop gelegen Weimar. Weimar ontpopte zich als het culturele centrum van de regio. Gotha werd het natuurwetenschappelijke centrum. Onder andere het Natuurkundemuseum en de Sternwarte Gotha getuigen daar nog van.

Gotha © Andreas Weise Thuringer Tourismus GmbH

Gotha was tussen 1640 en 1825 de residentiestad van het hertogdom Sachen-Gotha-Altenburg en vanaf 1825 van het hertogdom Sachsen-Gotha-Coburg und Gotha. Toen België in 1830 onafhankelijk werd, kwam Leopold van Sachsen-Coburg-Gotha naar ons land om tot koning Leopold I te gekroond te worden.

Schloss Friedenstein © Thuringer Tourismus GmbH

Tegenwoordig is Gotha vooral bekend om het schitterende barokke Schloss Friedenstein. Dit slot werd tussen 1643 en 1656 gebouwd in opdracht van Ernest I, hertog van von Sachsen-Gotha. Het imposante gebouw met een omvang van 140 bij 110 meter domineert de hele stad.

Schloss Friedenstein © CMRUdo Bernhart

De buitenkant oogt sober, streng en symmetrisch. Het weelderige, rijk gedecoreerde interieur vormt daarmee een mooi contrast. Freidenstein wordt omringd door prachtig aangelegde paleistuinen, een van de oudste tuinen in Engelse stijl in Duitsland.

Schloss Freidenstein © Thuringer Tourismus GmbH

Schloss Friedenstein © Thuringer Tourismus GmbH

Schloss Friedenstein © CMRUdo Bernhart

Schloss Friedenstein © Thuringer Tourismus GmbH

Bijzonder is verder het theater Ekhof in het slot. Het is het oudste barokke theater in de wereld. De eeuwenoude toneelmachine werkt nog altijd en wordt ieder jaar gedurende twee maanden in juli en augustus weer tot leven gewekt.

Ekhof Theater © CMRUdo Bernhart

In slot Friedenstein zijn verschillende musea gevestigd: het Schlossmuseum, het Historisches Museum, Museum der Natur, Ekhof-Theater, het Park en de Orangerie en de Schlosskirche.