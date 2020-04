De boodschappen-doende buurjongen, de quarantaine-Tinder-crush, de huisarts, de tramchauffeur of de kat die kopjes geeft: in deze rubriek bedanken lezers iemand die tijdens deze coronacrisis een welgemeende merci verdient. Vandaag bedankt Lien Lammar haar zus Sofie voor haar steun, nu ze net mama werd.

'Terwijl ik dit schrijf, hou ik Rik over mijn schouder. Rik is onze zoon, ons eerste kind. Geboren op 4 april 2020 om 11.56u, terwijl buiten de zon scheen en de wereld stil stond. Een prachtig kind, uiteraard, waar we smoorverliefd op zijn. Maar het valt ons zwaar om dat geluk niet te kunnen delen met onze ouders, broers en zussen. Via schermpjes en Skypecalls en video Whatsapp's, dat wel. Maar je wil dat hummeltje ook écht laten zien, ruiken en voelen.

Mijn zus Sofie, die we kozen als meter van Rik, doet ontzettend haar best om die pijn te verzachten. Ze kwam samen met mijn ouders met spandoek en feesthoedjes op 'raambezoek ' aan het ziekenhuis. Ze zet zelfgemaakte chocomousse en verse bloemen af aan de voordeur. Ze gaat foto's van Rikkie tonen aan het raam bij de bomma, die geen smartphone heeft en ook geen bezoek meer mag krijgen van kinderen of kleinkinderen met een smartphone. Ze vraagt haar vriendinnenkring meteen om advies voor mij wanneer de kinderarts het woord 'reflux' laat vallen.

Ze is gewoon de beste zus die een gloednieuwe mama zich in deze tijden kan voorstellen.'

Een kraambezoek wordt in tijden van corona een raambezoek. © Foto R.V.

