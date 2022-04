Het symbool van de Waalse hoofdstad is de slak, en het zou niet anders mogen zijn. Namen is de ideale bestemming voor wie een weekendje wil vertragen en onthaasten.

Je hoeft niet ver te reizen voor de ultieme citytrip. Daar is Namen een puik voorbeeld van. De stad ligt in een vallei, maar heeft geen tekort aan hoogtepunten. Je kan er kuieren in charmante kasseistraatjes, snuisteren in tweedehandswinkels en verdwalen in fascinerende gebouwen. Het aanbod varieert van moderne architecturale huzarenstukjes tot indrukwekkende panden waar de tijd is blijven stilstaan. Als kers op de taart geniet je van de lokale keuken met escargots als centraal ingrediënt.

Het historisch centrum

Het romantische stadscentrum is een puzzel van knusse pleintjes, smalle straatjes en architecturale parels. Al struinend door Namen bots je op het ene athentieke gebouw na het andere. Je kan je dorst lessen en je benen laten rusten op een terrasje op één van de gezellige binnenpleinen.

Tal van historische gebouwen in Namen © GF

De Citadel

Het hoogtepunt van een weekendje Namen is vast en zeker de Citadel. Op 100 meter hoogte krijg je vergezichten van de Maas, de Samber en de stad te zien. De historische site is te voet te bereiken met een stevige wandeling die passeert langs Jan Fabre's bronzen schildpad 'Searching for Utopia' en de beroemde parfumerie van Guy Delforge. Voor wie liever minder inspanning wil leveren, is een tripje met de kabelbaan een uitstekende optie.

Rue des Brasseurs 63

La Confluence

Het hart van Namen ligt daar waar de Samber en Maas samenvloeien. In 2021 voltooide het stadsbestuur het project 'La Confluence', een openbare ruimte ontworpen rond dit punt. Vanuit de grote open ruimte vang je in de verte al een glimp op van de citadel en krijg je een panorama van de vallei te zien.

Rue du Grognon 1

Het hart van Namen ligt daar waar de Samber en Maas samenvloeien. © GF

Ecologische toerist in eigen land

Namen is één van de grotere steden van het zuidelijke deel van ons land, maar alles is te voet te doen. De stad is makkelijk te bereiken met de trein en het openbare vervoer staat er op punt. Ideaal voor wie een duurzaam tripje wil. Naast bewuste vervoersmogelijkheden, zijn er ook andere manieren om het ecologische Namen te ontdekken. Van lokaal gebrouwen biertjes over vintage winkeltjes tot gerechten met huisgeteelde groenten, de stad is het walhalla voor de milieubewuste hipster.

Cultuurhuis Le Delta

Het vernieuwe cultureel centrum van de stad is symbolisch voor Namen. De trappengang die leidt naar het dakterras waar je de stad kan bewonderen, heeft de structuur van een slakkenhuis. Le Delta huist alles voor een verfijnd cultuurliefhebber: verschillende expo's, bijzondere architectuur, een restaurant en een ademdenemend dakterras.

Avenue Fernand Golenvaux 18

Le Delta © GF

Brouwerij Houppe

Een tussenstop bij deze ambachtelijke microbrouwerij mag zeker niet ontbreken aan je bezoek aan de Waalse hoofdstad. Ze huist in een zeventiende-eeuws brouwerijgebouw en speelt authenticiteit uit als troef. Na een fijne rondleiding in kleine groep kan je genieten van het typisch Namens hoppenbiertje Houppe. Als extraatje kan je snoepen van lokaal gesmolten karamellen.

Avenue de la Plante 49

Rue des Carmes

Nog beter dan shoppen, is tweedehands shoppen. In Rue des Carmes kan je winkelen en tegelijk lief zijn voor het milieu. De winkels cureren telkens hun stukken zorgvuldig en zijn specialisten in hun categorie. In Besap snuister je tussen kledij en juwelen die je hart zullen vertederen. In Antigua Cabana kan je voor een eerlijke prijs exclusieve vintage stukken voor in je huis op de kop tikken. Om de sfeer helemaal af te maken kan je in Ramd'Âm op zoek naar de ideale plaat.

Besap: Rue des Carmes 29

Antigua Cabana: Rue des Carmes 44

Ramd'Âm: : Rue des Carmes 52

Een van de gezellige winkels die Namen rijk is. © Getty

