Israël is van plan om toeristen die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus vanaf eind mei toe te laten in het land. Dat melden de ministeries van Volksgezondheid en Toerisme dinsdag.

Internationale reizigers zijn welkom vanaf 23 mei, op voorwaarde dat ze kunnen aantonen dat ze zijn ingeënt en negatief op het virus testten. Bij de uitbraak van het virus waren de Israëlische grenzen zo goed als volledig gesloten. Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen mochten mensen het land binnenkomen. Toerisme is echter belangrijk voor de economie van het land en de sector heeft het zwaar te verduren.

Het land heeft aan een sneltempo zijn burgers gevaccineerd. Bijna vier maanden na het begin van de vaccinatiecampagne zullen binnenkort 5 miljoen mensen hun tweede prik hebben gekregen. Dat is ook te merken in het aantal besmettingen, dat sterk is gedaald. De regering voert daarom de beperkende maatregelen stilaan af.

Eerder op de dag maakte premier Benjamin Netanyahu bekend dat de scholen grotendeels de deuren zullen openen. Er komt ook een controlesysteem om besmettingen snel op te sporen. (Belga)

