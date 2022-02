Thailand verwacht weer honderdduizenden vakantiegangers per maand te verwelkomen, nu het land begint met een quarantainevrij visumprogramma. Vanaf dinsdag kunnen bezoekers van alle nationaliteiten een aanvraag indienen voor quarantainevrije toegang tot Thailand, op voorwaarde dat ze volledig zijn gevaccineerd.

De regering denkt dat alleen al in februari tussen de 200.000 en 300.000 reizigers gebruik zullen maken van het zogenaamde Test & Go-programma, en de verwachting is dat dit aantal de komende maanden zal toenemen. Thailand verwelkomde eerder ook al weer toeristen, al was de openstelling toen nog gericht op bezoekers uit een veel kleiner aantal landen.

Ongeveer 350.000 bezoekers maakten gebruik van de eerste fase van het Test & Go-programma voordat het eind december werd geschorst om de verspreiding van de omikronvariant tegen te gaan. De bredere heropening sluit aan bij het streven van premier Prayut Chan-o-cha te werken aan een 'leven met COVID'. Dat laatste is belangrijk voor Thailand om de coronacrisis achter zich te kunnen laten en de economie er weer bovenop te krijgen.

Voor de virusuitbraak was toerisme goed voor ongeveer een vijfde van het bruto binnenlands product (bbp). De regering verwacht dit jaar in totaal al ongeveer 5 miljoen buitenlandse bezoekers, voornamelijk uit Europa en de Verenigde Staten. Het aantal zou hoger kunnen uitpakken als ook Chinese en Indiase toeristen weer massaal naar de Thaise stranden afreizen. (Belga)

