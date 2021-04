De tijdelijke sluiting van de wellnesscentra zorgt voor heel wat belangstelling voor privésauna's. Waar kun je gaan ontspannen en ondertussen ook van de buitenlucht en de zon genieten? Knack Weekend testte acht privésauna's.

Sauna Parein, Beveren

Faciliteiten? We testen de Yakarta uit, een van hun drie privé-units. Die omvat een droge sauna, Turks stoombad, infraroodhoek, een buitenjacuzzi en een verwarmd binnenzwembad.

Sfeer? Zodra je hier binnenstapt, kom je terecht in een oase van rust. Parein profileert zich als een designsauna en dat is niet gelogen. Het interieur is luxueus met aandacht voor details. Denk: mooi licht, kwaliteitsmaterialen en zachte handdoeken. Er hangt een intieme sfeer, ideaal voor romantische zielen die aan de sleur willen ontsnappen.

. © GF

Ervaring: Tiptop. De ontvangst is hartelijk, de uitleg kort maar duidelijk. Het saunacomplex is 200 vierkante meter en komt dicht in de buurt van de wellnesshemel op aarde - zelfs drie tot vier uur relaxen lukt hier zonder enig probleem. De panoramasauna kijkt uit op de gezellige loungeruimte en het verwarmde binnenzwembad, en de jacuzzi op het terras is goed afgeschermd voor nieuwsgierige ogen van buitenstaanders. Daarnaast is er ook een grote relaxruimte met muziek naar keuze en een uitgebreide minibar. Hapjes en maaltijden bereiken je via een doorgeefluik. De kaart is niet super uitgebreid, maar divers genoeg. Er is voor elk wat wils.

Prijs/kwaliteit: Uitstekend. Van de smaakvolle inrichting tot de vriendelijke bediening over de uitgebreide faciliteiten: dit is gewoon een aanrader.

Praktisch: Vanaf 165 euro voor twee personen gedurende twee uur.

Sauna Parein, Pareinpark 18, 9120 Beveren

Sauna Ambiente, Oelegem

Faciliteiten? Droge sauna, infrarood saunacabine, eucalyptische stoomcabine, buitenjacuzzi en verwarmd buitenzwembad.

Sfeer? Gastvrouw Martine Van der Staey verbouwde in 2017 een deel van de tuin om er samen met haar man en dochter een privésauna te installeren. Haar joviale ontvangst, de eikenhouten afwerking van het poolhouse in chaletstijl en de toevoeging van een salon met open haard geven dit adres een warm en familiaal karakter. Sfeervolle (winter)avonden kunnen hier geen probleem zijn.

Ervaring: Aan de receptie werden we meteen gevraagd om er onze jassen en schoenen achter te laten - vanuit hygiënisch oogpunt zeker geen overbodige huisregel, al had een bankje dat ritueel wel iets eleganter gemaakt. Daarna maakte Martine ons snel wegwijs in de privésauna, die al even knus als goed geëquipeerd is. Zo zijn de performante infrarood en stoomcabines perfect op maat van een koppel of vriendenduo - grote groepen waren hier duidelijk nooit de bedoeling - en zijn de buitenjacuzzi en zithoek op het terras weatherproof want overdekt. Ook het grasperk op het zonneterras is slim gezien, al was het maar voor het gevoel op de voetzolen. Een doorgeefluik voor hapjes en rustige omgeving zonder inkijk maken de privacy en rust compleet, al noopte de laag afgeschermde achterzijde van de privétuin ons wel tot een tweede check.

Prijs/kwaliteit: Correct, met inbegrip van badjassen, slippers, saunalakens en douchehanddoeken.

Praktisch: Vanaf 130 euro voor twee personen gedurende twee uur.

Sauna Ambiente, Meir 37, 2520 Oelegem-Ranst

Zensation, Heist-op-den-Berg

Faciliteiten? Wij verbleven in Unit 3, uitgerust met een sauna, Turks stoombad, relaxruimte met infraroodhoek en open haard, buitenjacuzzi en verwarmd buitenzwembad

Sfeer? Onze privésauna oogde als een heuse loft, met een grote loungeruimte, wanden in natuursteen en een strakke, moderne look. Ook een panoramische foto van de New Yorkse skyline en sfeervolle verlichting zorgen ervoor dat je de buitenomgeving meteen vergeet. Voor liefhebbers van sfeervolle luxe.

Ervaring: Een ruime parking en een vriendelijk onthaal met beknopte uitleg zorgden meteen voor een goede start. Daarbij mochten we ook een keuze maken uit drie saunageuren om op te gieten. Fingerfood en cocktails bestel je via de intercom en worden geleverd via een doorgeefluik, al biedt Zensation genoeg faciliteiten om twee uur zo te doen omvliegen. Ook de indeling is in onze ogen een meerwaarde, met de sauna en het Turkse stoombad op de benedenverdieping en een dakterras waar zich de strakke, witte jacuzzi en het buitenzwembad bevinden.

Prijs/kwaliteit: Niets op aan te merken. Door de niveauverschillen moet je wel rekening houden met enkele trapjes, vergeet zeker die badslippers niet.

Praktisch: Vanaf 134,50 euro voor twee personen gedurende twee uur.

Zensation, Lostraat 5, 2220 Heist-op-den-berg

Bloom, Oudenaarde

Faciliteiten? Finse sauna met kleurentherapie, stoomcabine met licht- en aromatherapie, buitenjacuzzi en verwarmd buitenzwembad.

Sfeer? Modern en strak zonder in koel minimalisme te vervallen. Zowel buiten- als binnenkant doen aan een modern designhotel denken en dat is niet onterecht: voor een echt bed kun je er ook in gastenkamers terecht.

Ervaring: Bij het betreden van deze pas in 2017 geopende privésauna staan we meteen in de knusse relaxruimte met salon, houtkachel en televisie. Dat hadden we niet verwacht: hier waan je je eerder in een stijlvolle studio dan in een 'louter' functionele wellnessruimte. Dankzij een handvol parkeerplaatsen en de beknopte uitleg door gastvrouw Annelies kunnen we er meteen invliegen, en ook aan details als scrubzout werd gedacht. Alhoewel het om een compacte privésauna gaat, zorgt de slimme indeling met kleine, maar moderne faciliteiten en grote raampartijen altijd voor een gevoel van ruimte. Mooi meegenomen is dat we buiten over twee relaxruimtes beschikken. Een daarvan is verwarmd en net als de buitenjacuzzi overdekt, zodat je ook bij minder gunstige weersomstandigheden buiten tot rust kan komen. Ook de lage ommuring van de tuin is een plus: totale privacy is gegarandeerd, maar het weidse gevoel blijft behouden.

Prijs/kwaliteit: Uitstekend. Badjassen, handdoeken en slippers zijn inbegrepen in de prijs. Enkel de karaf met water was naar ons gevoel aan de kleine kant, al staat daartegenover wel een goedgevulde minibar aan democratische prijzen.

Praktisch: Vanaf 130 euro voor twee personen gedurende twee uur.

Bloom, Kortrijkstraat 314, 9700 Oudenaarde

Les Lupines, Sint-Lievens-Houtem

Faciliteiten? Finse sauna, infraroodsauna, whirlpool, dompel- en voetbad en verwarmd buitenzwembad. Het Turks stoombad en de culinaire spa-arrangementen behoren wegens de Covid-maatregelen tijdelijk niet de mogelijkheden.

Sfeer? Cynthia Moeykens stond 27 jaar in het onderwijs voor ze in september 2020 Les Lupines opende in haar tuin en gaf het Gentse Studiolo carte blanche om een architecturaal tuinpaviljoen te ontwerpen. Met uitzondering van het buitenzwembad werden alle wellnessfaciliteiten erin ondergebracht. Connecties met de omringende natuur werden daarbij niet vergeten. Zo heb je vanuit de Finse sauna een prachtig zicht op de groene heuvels die de voet van de Vlaamse Ardennen vormen. De perfecte keuze dus als je van weidse uitzichten en heel veel privacy houdt.

Ervaring: Na een warme ontvangst en duidelijke uitleg over de werking van de toestellen waren we drie uur heer en meester van het tuinpaviljoen. We verbonden het geluidssysteem met de Bossanova-playlist op onze smartphones en waanden ons net niet in Brazilië. De patio van bakstenen claustra met het dompelbad voelde exotisch aan, de inrichting van het donkere interieur met gouden kraanwerk en regendouches smaakvol. Door het grote raam van de Finse sauna zagen we in de verte hazen lopen en tractoren langzaam voorbij tuffen, en ook het ongestoorde karakter van de plek maakte indruk - we waanden ons er echt volledig weg van de wereld.

Prijs/kwaliteit: We misten slechts twee zaken: geurende olie om op te gieten in de Finse sauna en een comfortabele zetel waar je echt in kan doorzakken of dutten - daarvoor waren de houten zitbank net iets te hard.

Praktisch: Vanaf 130 euro voor twee personen gedurende twee uur.

Les Lupines, Nederweg 23, 9520 Sint-Lievens-Houtem

Oxygen House, Kampenhout

Faciliteiten? Onze privésauna was de Villa Prestige, de laatste aanwinst van de drie privé-units. Hij is uitgerust met een droge en een infraroodsauna, een hammam en caldarium, een buitenjacuzzi met ergonomische ligbanken en een verwarmd buitenzwembad met jetstream om tegen de stroom in te zwemmen.

Sfeer? Eigenaar Frank heeft al behoorlijk wat gereisd. Buiten bewaarde hij de charme van de riante hoevewoning uit 1724, binnen zorgen met tadelakt afgewerkte muren en Oosterse objecten voor mediterrane en Oosterse toetsen. Van een echt thema of kitsch is geen sprake: het doel is vooral om een vakantiegevoel op te wekken. Ook de hoge buitenmuren - wij zagen enkel een blauwe hemel - helpen daar wonderwel bij.

Ervaring: De unit in kwestie kan tot dertig bezoekers aan, met z'n tweeën is het gevoel van ruimte navenant. Middenin de grote ontspanningsruimte biedt een slaapbed voor bed & breakfast-klanten muurbreed uitzicht op het terras, je kan er comfortabel dineren, tv-kijken en de muziekcatalogus op je smartphone afspelen - je zou voor minder langer willen blijven. De vierkante meters laten ook een echt wellnessparcours toe, met als toemaatje een sfeervol caldarium in de 250 jaar oude kelder. Ook op het terras met het zwembad, jacuzzi, ligstoelen en de nodige beschutting tegen de zon overheerst de indruk van de ultieme privacy-ervaring: van de buitenwereld valt geen spoor te bespeuren, en dat terwijl Brussel en de nationale luchthaven vlakbij zijn.

Prijs/kwaliteit: De ruimte en faciliteiten rechtvaardigen de prijs. Een fles of karaf met water ontbrak evenwel. Snel geleverde dranken, snacks en kleine gerechten bestel je met de huistelefoon, al is er zeker plaats voor een minibar.

Praktisch: Vanaf 150 euro voor twee personen gedurende twee uur.

Oxygen House, Stiggelstraat 2a, 1910 Berg (Kampenhout)

Sauna Sensations, Lummen

Faciliteiten? Finse sauna met opgietkachel, twee infraroodlampen, jacuzzi en verwarmd buitenzwembad. De wellnessruimte is een suite, overnachten kan in het grote witte bed dat centraal staat.

Sfeer? Under the sea, dankzij de twee immense foto's van onderwaterleven. De ontvangst is hartelijk, het interieur strak en wit, en fans van kleurrijke ledverlichting zullen zich meteen thuis voelen. Ideaal voor koppels met romantische plannen of vrienden die onder het genot van de sauna en jacuzzi gezellig willen bijkletsen.

Ervaring: Je kunt zelf je muziek kiezen uit een aantal Spotify-lijsten en dankzij een doorgeefluik voor eten en drinken is je privacy compleet. Wij vergaten in ons enthousiasme de opgietolie te gebruiken, maar ze rook heerlijk. Alles is ook met veel oog voor detail ingericht. Zo kan je dankzij een strookje dat onderaan de omheining is opengelaten al zwemmend genieten van het uitzicht op de mooie omgeving. In heel wat arrangementen zit een snack, apero-hapje of zelfs een maaltijd inbegrepen. Wij genoten van de klassieke combinatie prosecco met aardbeien, en ook de bitterballen waren lekker.

Prijs/kwaliteit: Prima. Bij mooi weer bestaat weliswaar de kans dat je te weinig gebruik maakt van de sauna, omdat het zwembad en de tuin met ligbedden en een zithoek zo verleidelijk zijn. Als je meer dan een maatje 42 hebt, neem je ook best je eigen badjas mee, in de voorziene exemplaren passen alleen dunne klanten.

Praktisch: Vanaf 165 euro voor twee personen gedurende twee uur.

Sauna Sensations, Rietstraat 2, 3560 Lummen

Gioma, Bellegem

Faciliteiten? Finse sauna, hamam, douche met infraroodtherapie, aromatherapiebad, buitenjacuzzi en verwarmd buitenzwembad.

Sfeer? Landelijk, met een immens gevoel van ruimte dankzij de grote ligweide achterin en het haast ongehinderde zicht op het omringende landschap.

. © GF

Ervaring: Gastvrouw Maya runt ook het gelijknamige schoonheidsinstituut en opende deze privésauna samen met haar man Gino, die alles zelf bouwde volgens de Vlarem II-normen. Haar onthaal was gemoedelijk en focuste op de faciliteiten, en dat typeert ook de aanpak hier. De nadruk ligt op de ontspanningsmogelijkheden binnen en buiten, met als enorme troef de ligging in een landelijk deelgemeente van Kortrijk en het permanente contact met de natuur. Zo geniet je ook in de sauna en ergonomische ligzetels in de relaxruimte te allen tijde van het buitenzicht. Palmbomen en een hangmat op het zonneterras prikkelen al gauw de verbeelding, al was het weer bij ons bezoek eerder wisselvallig. Dat deerde niet: de compacte ruimte is slim ingedeeld, en dankzij een doorkijkhaard, vloerverwarming en muziekinstallatie met iPhone- en USB-aansluiting ook knus.

Prijs/kwaliteit: Correct, met inbegrip van wat vers fruit, een karaf met water en meeneemslippers. Voor meer dan twee personen is de kleedkamer eerder aan de kleine kant.

Praktisch: Vanaf 125 euro voor twee personen gedurende twee uur.

Gioma, Roodhuisweg 88, 8510 Bellegem

