Hoteltest: hoe is het om te slapen in een tent op het water?

Een goede slaapplek maakt een weekendje weg net dat tikkeltje leuker. Knack Weekend test regelmatig hotels, B&B’s of andere interessante logeeradressen op maximum een drietal uur van Brussel en maakt achteraf de balans op. Deze week: Vlotkamp in Zuienkerke.

Waar? Polderwind 4, 8377 Zuienkerke Type? Glamping met zicht op het water Ideaal voor… Kampeerders die houden van een unieke locatie omringd door natuur Prijs? Vanaf 135 euro voor een tweepersoonstent Website: vlotkamp.be

Waarom zou je erheen gaan?

Je hebt van die tripjes waarbij de logeerplek eigenlijk de bestemming op zich is. Dat is bij Vlotkamp niet anders. Je kan er al dobberend op de waterplas van Domein Polderwind genieten van de rust en omliggende natuur, of bij nood aan animo alsnog richting de nabije kust of Brugge trekken.

Eerste indruk

We arriveren iets te vroeg, dus zetten ons in de nabije pop-upbar met een alcoholvrije strawberry daiquiri en zicht op het water. De kampeervloten ogen bijzonder idyllisch in de zachte middagzon. Aan de oever wacht onze kano op ons vertrek. Alle info voor het inchecken kregen we netjes in onze mailbox de avond voor aankomst: met behulp van een cijfercode open je een locker waarin alle materiaal (peddels, zwemvesten…) klaar ligt.

© Lisa & Mikey

Verhaal

Eerder zorgde ondernemerskoppel Tobias Knockaert en Kika Merlin met Boomkamp al voor originele overnachtingen in een boomhut, in 2021 openden ze een nieuw initiatief waarbij je kunt logeren op een plas te midden van de West-Vlaamse Polders tijdens de zomermaanden. Met een kano peddel je richting je glampingtent op het water, telkens vernoemd naar de vissen die in de plas zwemmen. Wij logeerden dan ook in Stekelbaars.

Het interieur

Verwacht je aan basisluxe op het kampeervlot. Elke tent bevat een comfortabel dubbelbed waarvoor de lakens voorzien worden. Met een sanseveria, een leuk tapijt en een lijn kleurrijke vlaggetjes voelt de tent gezellig aan, zeker wanneer je ’s avonds de meegeleverde draagbare lamp aansteekt op de donkere plas. Voor op het ponton wordt een tafel met twee stoelen voorzien. Zoals dat gaat bij kamperen moet je voor het sanitair in een aparte ruimte aan de oever zijn, waar je wc’s een douche en wastafels terugvindt. Wel vind je op het ponton bij je tent ook een ecologisch toilet terug voor nachtelijk en hoogdringend gebruik.

Eten en drinken

Nood aan verfrissing? Een pop-upbar aan de oever voorziet je van lekkere cocktails en hapjes. In het nabijgelegen hotel Polderwind aan de oever schuif je ’s ochtends dan weer aan bij het ontbijtbuffet (22 euro per persoon), waarvoor je best op voorhand reserveert. Ook ’s avonds kun je er terecht voor een drankje in de bar en een simpele, maar lekkere brasseriekaart. Uit eigen ervaring blijkt er alleen weinig animo te zijn in het restaurant, waardoor we bij een volgend bezoek zouden opteren voor een ander eetadres in de buurt.

Aanbiedingen en diensten

Er is een ruime, gratis parking voorzien aan het natuurdomein waar je je auto kan achterlaten. In het hotel kan je bovendien fietsen huren om de omgeving mee te verkennen. Er is ook een wellness waarvoor je kan reserveren.

Te doen in de omgeving

Op het domein zelf zijn er allerhande outdooractiviteiten te boeken, van paintball tot suppen, maar ook voor wandelaars en fietsers zijn er verschillende routes uitgestippeld. Trek je liever naar de kust? Zowel De Haan als Blankenberge bevinden zich op een kwartiertje rijden met de auto, Knokke-Heist op 25 minuten. Bovendien is deze glampinglocatie ideaal om te combineren met een korte citytrip naar Brugge, zonder in de drukke binnenstad te moeten logeren.