Geslaagde nacht: 3 hippe hotels in Parijs

Na een dagje citytrippen is een goede nachtrust meer dan welkom. In deze drie hotels slaap je als een roos, eet je als een koning en doe je ondertussen nog interieurinspiratie op ook.

Mob Hotel, Parijs, Frankrijk

Mob Hotel ligt in een buitenwijk in het noorden van Parijs. Wie bereid is te logeren op een klein halfuur (met de metro) van het centrum, vindt hier een levendig en betaalbaar adres. Met 92 kamers, liveoptredens en heel wat workshops, van pottenbakken tot bijenteelt, valt hier altijd iets te beleven. Het restaurant serveert organische, Italiaanse maaltijden en op zondag is er brunch. In de zomer is de tuin een openluchttheater en in de winter een schaatsbaan. Voor een rustmoment kun je je terugtrekken in de bibliotheek. Voor de liefhebber: de bekende antiekmarkt Marché aux puces ligt op tien minuten wandelen.

Vanaf 79 euro, Rue Gambetta 6, St Ouen/Parijs, mobhotel.com/paris

Hotel les deux gares, Frankrijk

Hôtel Les Deux Gares in Parijs (halverwege Gare du Nord en Gare de l’Est) is kleurrijk, vrolijk en vintage (met een twist). Brits interieurontwerper en kunstenaar Luke Edward Hall combineerde patronen, kleuren, meubelen en kunst uit verschillende tijdperken. Hij ging deels voor een seventieskleurenpalet, van een okergele zitbank en veel diepgroen tot een pastelroze badkamer met retroverlichting. De mix van streepjes, bloemenmotief, dierenprint en geometrische tapijten in David Hicks-stijl clasht zo hard dat het geniaal is. Bij het hotel hoort het bruisende Café Les Deux Gares, dat tegenover het hotel ligt.

Vanaf 170 euro per nacht. 2, rue des Deux Gares, 75010 Parijs, hoteldeuxgares.com

Monsieur George, Parijs

Op een boogscheut van de Champs-Elysées, op de hoek van de rue Washington en de rue Chateaubriand, ging midden 2020 Monsieur George open. De nieuwe verwezenlijking van Les Hôtels Monsieur – de eerste met vijf sterren – ligt in een klassiek Haussmanniaans gebouw (voor de cinefielen: ooit de woning van acteur Jules Auguste Muraire, alias Raimu) met 46 kamers, verdeeld over vijf verdiepingen. De naam van het nieuwe hotel verwijst naar George Washington, de eerste president van de Verenigde Staten, naar wie ook de straat vernoemd is. Voor het interieur tekende Anouska Hempel, volgens de uitbaters een van de meest mysterieuze, inspirerende en getalenteerde designers ter wereld. Haar taak: van Monsieur George een tijdloos, maar modern hotel met een huiselijke atmosfeer maken. Missie geslaagd.

Kamers vanaf 350 euro per nacht. monsieurgeorge.com