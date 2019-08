De grootste volledig elektrische veerboot ter wereld heeft de eerste commerciële overtocht erop zitten. De ferry vaart tussen de havens van de eilanden Søby en Fynshav in Denemarken, een tocht van ruim twintig kilometer.

E-ferry Ellen heeft een capaciteit van dertig voertuigen en tweehonderd passagiers en maakt gebruik van een speciaal ontwikkelde lithium-ion batterij van het Zwitserse bedrijf Leclanché. De veerboot heeft hiermee een capaciteit van 4,3 megawattuur, wat de ceo van Leclanché, Anil Srivastava, 'een mijlpaal in de commerciële scheepsaandrijving', noemt.

Nu de succesvolle maidentocht achter de rug is, zal de ferry naar verwachting binnen enkele weken volledig operationeel zijn.

Voorbeeld

'Binnen het jaar zal deze veerboot 2000 ton CO2, 42 ton stikstof en 1,4 ton zwaveldioxide minder hebben uitgestoten in de atmosfeer', zegt Srivastava. 'Dit project laat zien dat we aandrijving met fossiele brandstoffen kunnen vervangen door schone energie. Op die manier dragen we bij aan de strijd tegen de opwarming van de aarde en de vervuiling', zegt hij.

E-ferry is onderdeel van het Deense Natura project dat milieuvriendelijk transport voor lokale bewoners wil ontwikkelen. De ontwikkeling van de elektrische veerboot kwam mede tot stand met de steun van de Europese Unie via het Horizon 2020 Innovatie Programma.