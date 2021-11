In Gent verloopt de vijfde en laatste dag van het Lichtfestival zondagavond momenteel zonder grote incidenten en met iets minder volk dan de voorbije dagen. Verwacht wordt dat het evenement in totaal ongeveer evenveel bezoekers zal lokken als in 2018, toen het aantal op 835.000 bezoekers geschat werd.

Gent besliste om het festival ondanks de stijgende coronacijfers toch te laten doorgaan en stond in het oog van de storm met 240.000 bezoekers op donderdag.

Het Gentse stadsbestuur vroeg op dat moment bezoekers om niet meer naar het stadscentrum te komen, omdat nog meer volk voor onveilige situaties zou zorgen. Donderdag bleef de topdag. Woensdag trok de opening van het Lichtfestival zowat 140.000 bezoekers.

Extra controles

Op het Lichtfestival geldt een mondmaskerplicht en wordt aandacht gevraagd voor de afstandsregels, maar coronawetenschappers stelden vragen bij dergelijke grootschalige evenementen. De stad riep daarna meer op om mondmaskers te dragen en er kwamen extra medewerkers om het naleven van de mondmaskerplicht te controleren. De bezoekersaantallen werden de volgende dagen lager ingeschat, met 150.000 op vrijdag en 160.000 bezoekers op zaterdag. 'Vandaag zondag zien we momenteel wat minder publiek dan de vorige dagen. Het Lichtfestival begon vandaag om 18 uur en om middernacht is het afgelopen', zegt woordvoerder Matto Langeraert van de Gentse lokale politie.

Verwacht wordt dat zondag ongeveer 130.000 mensen op de been zullen zijn, waardoor er in totaal ongeveer evenveel bezoekers zullen zijn als in 2018, toen het aantal op 835.000 geschat werd.

