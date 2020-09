Gent start binnenkort met een eigen versie van de bekende Antwerpse boekenbeurs, '9000 boeken'. Een nieuw gratis boekenfestival dat - gezien de omstandigheden - versnipperd wordt over enkele kunsthuizen en 13 Gentse boekhandels.

De stad Gent werkt samen met uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts voor het gratis boekenfestival, dat de Gentse boekhandelaars 'extra zuurstof moet geven in deze uitdagende periode'. Op het programma staan tientallen lezingen, workshops en signeersessies van bekende auteurs die een boek uitbrachten bij de uitgeverij.

Het grote verschil met de Antwerpse boekenbeurs is evenwel dat dit boekenfestival op poten wordt gezet door Borgerhoff & Lamberigts en dat er geen andere uitgeverijen vertegenwoordigd zijn. Alle boeken en auteurs hebben een link met deze uitgeverij. Het aanbod zal dus minder uitgebreid zijn dan op de Antwerspe boekenbeurs.

De allereerste editie van het gratis festival '9000 boeken' vindt plaats op 3 en 4 oktober 2020 op verschillende locaties: De Krook, de Minard, het S.M.A.K. en in 13 Gentse boekhandels. Om het festival volgens de coronamaatregelen te laten verlopen, is inschrijven verplicht voor alle activiteiten en wordt het aantal deelnemers beperkt.

