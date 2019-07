Een fietstrip in eigen land of een verre reis die je al trappend aflegt: op twee wielen zie, ruik en voel je meer. Met de fiets ben je bovendien lekker onafhankelijk en één met de natuur. Of je nu zelf trapt of niet: enkele tips.

Traditionele trapper of elektrische fiets?

Weet je niet zeker of je je fit genoeg voelt om de reist op eigen krachten af te leggen? Las een testrit in voor vertrek. Ga een weekendje fietsen om te achterhalen hoeveel kilometer je per dag fietst zodat je kunt inschatten hoe lang je echte reis zal duren. Let er wel op dat de test tijdens je proefreisje betrouwbaar is: belaad je fiets met de hoeveelheid bagage die je zult meenemen op je lange reis en kies voor een gelijkaardige moeilijkheidsgraad qua reliëf.

Het spreekt voor zich dat je je fietskeuze laat bepalen door de aard van je avontuur. Ga je door redelijk vlak gebied trappen, dan volstaat een degelijke stadsfiets. Als het een klimavontuur door de modder wordt, dan kies je beter voor een mountainbike of een trekfiets. Met één gouden regel dien je altijd rekening te houden: wanneer je een langere reis maakt, is het na een onderbreking moeilijker om opnieuw te vertrekken. Probeer dus zeker elke dag te fietsen - al is het maar een klein beetje.

Met de e-bike op vakantie © Getty

Als je een dag minder in vorm bent, of je wil simpelweg nog genoeg energie overhouden om de omgeving te ontdekken nadat je van je fiets bent gestapt, dan is de elektrische fiets een goed alternatief. Bovendien heb je altijd de keuze om de motor aan te zetten, afhankelijk van je vermoeidheidsgraad. Een ander groot voordeel is dat je natuurlijk meer kilometers aflegt dan dat je op eigen kracht zou kunnen.

Je hoeft zo'n (prijzig) beestje niet per se zelf in je bezit te hebben, want in veel landen groeit de populariteit van e-bikeverhuur razendsnel. Een belangrijk aandachtspunt is wel het opladen van je fiets tijdens de tocht. Wanneer je met je eigen elektrische fiets op vakantie gaat en je accu is niet uitneembaar, dan check je best op voorhand of er genoeg plekken zijn waar je kunt opladen.

Materiaal op maat

Wanneer je op reis gaat met de fiets is aangepaste, sportieve kledij geen overbodige luxe. Zo voorkomt een fietsbroekje zadelpijn. Daarnaast kun je speciale kleding voor warm, koud, regenachtig en winderig weer voorzien, afhankelijk van het klimaat van je reisbestemming. In veel landen, zoals Spanje, Canada, Nieuw Zeeland en Australië is een fietshelm verplicht, maar ook op andere plaatsen is het altijd een goed idee om het hoofd te beschermen.

Een leren zadel sterk is aan te raden voor een langere reis © Getty

Vooral op de drie contactplaatsen met de fiets is comfort belangrijk. Zo is een leren zadel sterk aan te raden voor een langere reis. Als je veel bagage meezeult, dan geeft een groter stuur een beetje meer stabiliteit. Met een smal stuur heb je dan weer meer flexibiliteit. En last but not least is je fiets maar best gewapend met stevige pedalen.

Niemand hoopt op pech onderweg, maar een geniepige glasscherf kan al snel de wielerpret bederven. Daarom is een herstelkit geen slecht plan. Die stel je het best samen op basis van je bestemming, route en mechanische kennis, maar één of twee reservebinnenbanden, klevers, een handpomp, een vijl en lijm zouden er altijd moeten inzitten. Ook handig om steeds op zak te hebben: wat gedroogd fruit, suiker of chocolade voor energiedipjes.

Fietsvakantie op Cuba © Getty

Bestemmingen in de buitenlucht

Wereldwijd zijn er fietsroutes vol verrassingen voor zowel de beginnende fietser als de gevorderde. Europa alleen al barst van de fietsklassiekers die je langs glooiende landschappen, geschiedenisrijke kastelen en verfrissende rivieren voeren. De meeste van deze routes bevinden zich in Centraal-Europa. De Eifel in Duitsland, de Provence in Frankrijk en de Veneto in Italië zijn bijvoorbeeld gedroomde streken om te (her)ontdekken op twee wielen.

Ook in de andere continenten is het lijstje fietsbestemmingen oneindig, ook al liggen ze niet altijd voor de hand. Neem nu Marokko: het land is de beste bestemming in Noord-Afrika om te fietsen. Zo kun je fietsen huren om het Hoge Atlasgebergte te verkennen, en zelfs de uitlopers van de Sahara zijn geschikt om te mountainbiken.

Fietsvakantie met vrienden © Getty

Ook Bali, voor de meesten toch een plek om te relaxen, biedt vele mooie fietsroutes en goede infrastructuur. Fietsen bij Ubud brengt je langs prachtige tempels en exotische natuur. In Midden-Amerika is een fietsvakantie op Cuba dan weer een aanrader: je bolt er door kleurrijke steden, kalklandschappen en tabaksvelden. Vooral de Viñales vallei is ideaal om het eiland met de fiets te verkennen.

Waar ter wereld je ook gaat fietsen, het is een milieuvriendelijke manier van reizen met tal van voordelen. Je bepaalt je eigen tempo, je spendeert het merendeel van je vakantie in de buitenlucht en je houdt je spieren fit. Bovendien is de kans op heimwee naar je eigen bed miniem, want 's nachts slaap je als een roosje.