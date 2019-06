New York is rijk aan heerlijke restaurants en bars. Jammer genoeg zijn sommigen zo bekend, dat het over de koppen lopen is. Wij helpen je aan alternatieve adresjes, die charmante, goed verstopte plaatsen herbergen.

Veel van deze geheime plekjes komen voort uit de drooglegging van Amerika in de jaren '20. Alcohol moest onder de radar blijven en zo ontstonden er speakeasies, die vandaag nog steeds bestaan of die een inspiratie vormden voor moderne etablissementen. Je zal voor een deur staan waarvan je betwijfelt of die wel de juiste is, maar dat het de moeite zal zijn, staat vast.

Fig. 19

Deze gezellige cocktailbar zit verstopt achter een witte deur aan het einde van een galerij. Je zou bijna terug naar buiten wandelen, omdat je denkt dat je verkeerd bent. Eens je dichter bij de deur komt, hoor je het geroezemoes en de muziek van een gezellige cocktailbar. Binnen staat er een prachtige lange antieke bar waar de lekkerste creaties samengesteld worden. Van een blackberry margarita met Jalapeño tequila tot gin met een vanille- of kaneelsmaakje... Een geheime cocktailbar met buitengewone recepten. 131 Chrystie St, New York, NY 10002. Meer info op de website van Fig. 19.

Cocktails bij Fig. 19 © Spencer Samuels

Burger Joint

Deze burgertent heeft intussen al meerdere locaties, maar toch blijft het de moeite om de originele eerste vestiging op te sporen. Deze bevindt zich namelijk achter een gordijn in het chique Parker Hotel. De geruchten gaan dat op de plek van het hotel vroeger een burgertent stond waarvan de eigenaar weigerde zijn locatie prijs te geven. Hij sloot een deal en mocht zijn burgertent behouden maar dan binnenin het nieuwe hotel. Het lijkt wel alsof ze om de burgertent heen gebouwd hebben. Zelfs als dit verhaal een verzinsel is, is het alsnog de moeite om erheen te gaan voor de ervaring en de heerlijke burgers. 119 W 56th St, New York, NY 10019. Meer info op de website van Burger Joint.

La Esquina

La Esquina is een Mexicaans restaurant in Soho. Op de benedenverdieping kan je terecht voor een snelle hap in een interieur dat veel weg heeft van een diner. Voor een uitgebreidere avond moet je even achter de deur waar 'employees only' opstaat piepen. Daar leidt een man je naar de 'underground bar' met achterin een heerlijk Mexicaans restaurant. Het is er donker en de muziek staat hard, maar het creëert een merkwaardige ervaring die uniek is aan New York. Naar verluidt zou het ook een plekje zijn waar je Beyonce en Jay-Z wel eens zou kunnen tegenkomen. 114 Kenmare St, New York, NY 10012. Meer info op de website van La Esquina.

Taco's bij La Esquina in New York © Eric Vasquez

Attaboy

Dit plekje zit verstopt in een huis met een gevel zoals alle andere huizen in de straat. Ofwel moet je de moed hebben aan te kloppen, of hopen dat er net iemand buitenkomt wanneer jij naar binnen wil. De bar neemt geen reservaties aan en heeft geen menu. Je moet gewoon langsgaan en hopen op een plekje. Hun drankjes maken ze naar smaak van de klanten. 134 Eldridge St, New York, NY 10002. Meer info op de website van Attaboy.

Brooklyn Bowl en The Lot Radio

Brooklyn Bowl is een bowling en restaurant in een voormalige ijzerfabriek in Williamsburg waar je van concerten kan genieten terwijl je bowlt. Achter de hoek zit een bar en Internetradio verstopt in een container, The Lot Radio genaamd. 61 Wythe Ave, Brooklyn, NY 11249 en 17 Nassau Ave, Brooklyn, NY 11222.Meer info op de website van Brooklyn Bowl en The Lot Radio.

Concert in Brooklyn Bowl © Stephen Olker

The Bathtub Gin

The Bathtub Gin is een moderne speakeasy verstopt achter een koffiebar, The Stone Coffee Company. De term 'bathtub gin' werd uitgevonden tijdens de drooglegging omdat de kwaliteit van de illegale gin heel laag was. Bartenders lieten de gin uren of zelfs dagen in een bad trekken met jeneverbessen om de smaak ervan te verbeteren. 132 9th Ave, New York, NY 10011. Meer info op de website van The Bathtub Gin.

Luigi's Ice Cream

Dit adresje is voor de zoetekauwen die graag een beetje meer moeite doen en het water willen oversteken naar New Jersey. Luigi's Ice Cream is een ijsjesbar die verstopt zit in de patio van een ramenrestaurant. In plaats van boozie drankjes verkopen zij boozie ijsjes. 218B Newark Ave, Jersey City, NJ 07302. Meer info op de website van Luigi's Ice Cream.