Duurzaam citytrippen, luxueus op adem komen of jezelf uitdagen in de natuur: dit zijn onze tips voor het najaar.

NACHT OP HET SPOOR

In januari 2020 doorbrak de nachtverbinding Brussel-Wenen van de Oostenrijkse ÖBB zeventien jaar zonder nachttreinen in ons land. Bijna twee jaar later beloven verschillende privéspelers het nachtelijk aanbod flink uit te breiden, met in de loop van 2022 onder meer treinen naar Praag en Warschau (European Sleeper) en Milaan (Ostende Vienne Orient Experience). Vlak over de grens, in Breda, vertrekken de eerste nachttreinen naar Praag, Wenen, Innsbruck, Milaan, Verona en Venetië zelfs deze week al. Initiatiefnemer is enigszins verrassend het Nederlandse Flywise, een specialist in low cost citytrips per vliegtuig die onder de naam GreenCityTrip inspeelt op de hernieuwde interesse in treinreizen met pakketreizen op het spoor. Elk pakket omvat de nachttrein heen en terug met een ligplaats in een gedeelde of private slaapcoupé, en twee hotelovernachtingen ter plaatse, met heel wat keuzemogelijkheden. Voorlopig rijdt er twee keer per week een trein, met startprijzen tussen 199 en 239 euro per pakket. greencitytrip.nl Natuurvakanties hebben de wind in de zeilen, het liefst op ongerepte plekken en met een actieve, avontuurlijke invulling. Zo positioneert ook Malta zich tegenwoordig als een hotspot voor coasteering: een outdoorsport waarbij je gedurende een hele of een halve dag met een gids langs de woeste kustlijn wandelt, klimt en klautert. Ondertussen stap en zwem je door het water, verken je inhammen en grotten en duiken durfals van de rotsen. Bootjes, touwen en andere hulpmiddelen komen er niet aan te pas. De sport ontstond al in de jaren tachtig aan de Britse westkust, maar kan steeds vaker ook op mediterrane vakantiebestemmingen beoefend worden. Erkende excursiebedrijven stemmen het parcours af op je vaardigheden en adrenalinebehoefte en helpen je aan essentiële uitrusting zoals een wetsuit, helm en gripschoenen. visitmalta.com Meerdere musea misten vorig jaar de voorziene openingsdatum, maar halen nu de schade in. Zo maakt Oslo zich op voor de opening op 22 oktober van Munch, gewijd aan 's werelds grootste collectie van Edvard Munch. De Noorse expressionist bracht niet alleen zijn kindertijd door in de stad, maar woonde er ook de dertig laatste jaar van zijn leven. De opvallende museumtoren van het Spaanse architectenbureau Estudio Herreros alleen al is een bezoek waard dankzij het spectaculaire uitzicht op de stad en de Oslofjord. Ook elders biedt het leven en werk van Munch volop inspiratie om Oslo te verkennen. Zo kun je hem volgen naar de goed bewaarde kunstenaarswijk Grünerløkka, waar hij opgroeide, naar straten die zijn schilderijen sieren en naar de panoramische heuvels van Ekeberg, de geboorteplaats van De Schreeuw. Munch drukte ook zijn stempel op het stadhuis en de universiteitsaula, toegankelijk op concertavonden, terwijl zijn zomervakanties je naar het witgeschilderde kustdorpje Åsgårdstrand en het groene eiland Jeløya leiden. munchmuseet.no, visitoslo.com/en/your-oslo/edvard-munch-and-oslo Postcorona blijven verwenvakanties in trek, en daar hopen projectontwikkelaars in Montenegro een graantje van mee te pikken. Een van de hotspots is het schiereiland Lu?tica, waar onder meer een Ritz Carlton in de steigers staat. Deze zomer opende de Franse Nikki Beach-keten er al een beachclub, restaurant en een boetiekresort met Clarins-spa. Aan de overkant van de baai van Kotor opende op hetzelfde moment One&Only Portonovi (zie foto), een luxeresort met een privéstrand. Beide nieuwkomers lenen zich perfect tot een uitstap naar het mondaine Porto Montenegro. Mag het wat rustiger, dan kun je in de naburige havenstad Kotor en het schilderachtige kustdorpje Perast tussen het middeleeuwse erfgoed verdwalen. montenegro.nikkibeach.com, oneandonlyresorts.com/portonovi Steeds meer vakantiegangers willen niet alleen een positieve bijdrage leveren aan de plekken die ze bezoeken, maar ook actief de lokale bevolking en ondernemers ondersteunen. Onder meer in de Franse Elzas, thuishaven van 's lands oudste toeristische wijnroute, spelen wijnboeren in op de trend en kun je hen gedurende een halve dag bijstaan in hun dagelijkse activiteiten. Hoogtepunt is de druivenoogst van eind september tot eind oktober, maar ook op andere momenten kun je wijnboeren helpen bij onder meer het snoeien en opbinden van de wijnranken. De deelnameprijs, 45 euro, omvat eveneens een bezoek aan de wijnkelders en een wijndegustatie, een traditionele boerenmaaltijd kan soms apart besteld worden. alsace-du-vin.com/experience-vendanges-vignoble-alsacien-22.html