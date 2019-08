De Italiaanse minister van Cultuur, Alberto Bonisoli, heeft een controversiële bouwvergunning van fastfoodketen McDonald's voor een vestiging naast de ruïnes van de Thermen van Caracalla ingetrokken.

'Ik had me eerder al uitgesproken tegen een fastfoodvestiging in het archeologische gebied van de Thermen van Caracalla, en ik deel u mee dat [mijn ministerie] de [bouw]vergunning heeft ingetrokken', schreef Bonisoli op Facebook. Het is onduidelijk wie de vergunning om naast het Romeins historisch monument een vestiging te openen oorspronkelijk had goedgekeurd.

Ondertussen heeft de Romeinse burgemeester Virginia Raggi de beslissing toegejuicht op Twitter. Fastfoodketens liggen nog steeds gevoelig in Italië, het land dat wereldwijd bekendstaat om zijn typische keuken.