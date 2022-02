Na zware jaren door het coronavirus lijkt de drukte in de Franse skigebieden weer terug te keren. In februari ligt de verwachte bezettingsgraad van de beschikbare bedden in hotels en vakantiewoningen er rond 82 procent. Dat maakte de Franse vereniging van burgemeesters van skistations (ANMSM) bekend.

De bezettingsgraad in februari zal naar verwachting zelfs iets hoger uitkomen dan de bezetting in die wintermaand in 2020, nog vóór de coronapandemie in Europa toesloeg. Toen ging het om 79,5 procent. De hernieuwde drukte in de skigebieden wordt mee gedreven door de terugkeer van buitenlandse skiërs, en dan met name Britten. Die laatsten mochten wegens de opkomst van de omikronvariant van het coronavirus tijdens kerst en in januari niet afzakken naar de Franse bergen.

De internationale reserveringen zitten dan wel in de lift, ze liggen nog steeds onder het niveau van voor de pandemie. Ook de Fransen kiezen deze winter massaal voor vakanties in eigen land, met skivakanties op kop, licht ANMSM-voorzitter Jean-Luc Boch toe. 'De verwachte verbeteringen op het front van de pandemie, de terugkeer van internationale klanten en de voorliefde van Fransen voor de bergen doen ons bemoedigende vooruitzichten bespeuren voor het einde van het seizoen."'

