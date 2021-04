Het Franse parlement heeft ingestemd met een verbod op korte binnenlandse vluchten. Het klinkt ingrijpender dan het in werkelijkheid is.

Het Franse parlement heeft ingestemd met een verbod op korte vluchten binnen Frankrijk. Dat schrijft Reuters. Kort wil zeggen dat een bestemming binnen 2,5 uur met de trein bereikt moet kunnen worden. Het verbod is een onderdeel van een veelomvattender plan om de uitstoot van CO2 tegen 2030 met veertig procent terug te brengen ten opzichte van het niveau in 1990.

Vorige week nog gaf de Europese Unie toestemming aan de Franse regering om Air France, dat in financiële problemen verkeert door de pandemie, staatssteun van maximaal vier miljard euro te geven.

Toch zijn die twee maatregelen niet met elkaar in tegenspraak, zegt staatssecretaris van Economie en Financiën Agnes Pannier-Runacher. 'We weten dat de luchtvaart bijdraagt aan de uitstoot van CO2 en dat we in verband met de klimaatverandering de uitstoot moeten verminderen. Tegelijkertijd moeten we bedrijven ondersteunen en ze niet uit de boot laten vallen', zegt ze op Europe 1 radio.

Niet ver genoeg

Klimaatactivisten vinden dat de maatregel niet ver genoeg gaat. In het oorspronkelijke plan dat werd opgesteld door de Franse burgerraad voor het klimaat stond dat vluchten naar bestemmingen die onder de vier uur met de trein te bereiken waren, afgeschaft moesten worden. Door de deze afstand te verkorten tot 2,5 uur blijven er feitelijk niet zoveel vluchten over. Van de meer dan honderd vluchten binnen Frankrijk, zullen er in de toekomst maar zo'n vijf niet meer mogelijk zijn. Vluchten tussen Parijs en Toulouse en Parijs en Nice zullen bijvoorbeeld gewoon blijven bestaan. En dat zijn juist de vluchten die voor de grootste vervuiling zorgen.

Waarom heeft de regering dan niet vastgehouden aan de vier uur? Minister van Vervoer zegt daarover in de Guardian dat ze 2,5 uur gekozen hebben omdat vier uur het risico zou inhouden dat sommige binnenlandse bestemmingen, zoals het Centraal Massief, geïsoleerd zouden komen te liggen en dat zou onrechtvaardig zijn.

Het Franse parlement heeft ingestemd met een verbod op korte vluchten binnen Frankrijk. Dat schrijft Reuters. Kort wil zeggen dat een bestemming binnen 2,5 uur met de trein bereikt moet kunnen worden. Het verbod is een onderdeel van een veelomvattender plan om de uitstoot van CO2 tegen 2030 met veertig procent terug te brengen ten opzichte van het niveau in 1990.Vorige week nog gaf de Europese Unie toestemming aan de Franse regering om Air France, dat in financiële problemen verkeert door de pandemie, staatssteun van maximaal vier miljard euro te geven.Toch zijn die twee maatregelen niet met elkaar in tegenspraak, zegt staatssecretaris van Economie en Financiën Agnes Pannier-Runacher. 'We weten dat de luchtvaart bijdraagt aan de uitstoot van CO2 en dat we in verband met de klimaatverandering de uitstoot moeten verminderen. Tegelijkertijd moeten we bedrijven ondersteunen en ze niet uit de boot laten vallen', zegt ze op Europe 1 radio. Klimaatactivisten vinden dat de maatregel niet ver genoeg gaat. In het oorspronkelijke plan dat werd opgesteld door de Franse burgerraad voor het klimaat stond dat vluchten naar bestemmingen die onder de vier uur met de trein te bereiken waren, afgeschaft moesten worden. Door de deze afstand te verkorten tot 2,5 uur blijven er feitelijk niet zoveel vluchten over. Van de meer dan honderd vluchten binnen Frankrijk, zullen er in de toekomst maar zo'n vijf niet meer mogelijk zijn. Vluchten tussen Parijs en Toulouse en Parijs en Nice zullen bijvoorbeeld gewoon blijven bestaan. En dat zijn juist de vluchten die voor de grootste vervuiling zorgen.Waarom heeft de regering dan niet vastgehouden aan de vier uur? Minister van Vervoer zegt daarover in de Guardian dat ze 2,5 uur gekozen hebben omdat vier uur het risico zou inhouden dat sommige binnenlandse bestemmingen, zoals het Centraal Massief, geïsoleerd zouden komen te liggen en dat zou onrechtvaardig zijn.