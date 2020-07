De Franse luchthavens gaan in de komende dagen beginnen met systematische test op reizigers die uit 'rode landen' komen. Dat heeft regeringswoordvoerder Gabriel Attal aangekondigd. Elke dag kunnen zo tot 2.000 mensen getest worden.

Het is nog niet duidelijk wanneer het testen zal starten. 'Zij die in hun land van oorsprong een test ondergaan hebben, zullen dat niet opnieuw moeten doen als ze in Frankrijk aankomen', zei Attal. 'Ze moeten dat dan wel kunnen bewijzen.' Vrijdag had minister van Gezondheid Olivier Véran al gezegd dat er gewerkt wordt om speekseltests in te voeren in luchthavens 'waar dat mogelijk zal zijn'.

'Die tests zullen de reizigers worden voorgesteld, we kunnen hen niet verplichten', zei Véran toen. Over een invoeren van een mondmaskerplicht op afgesloten openbare plaatsen in Frankrijk sprak Attal zich niet uit. Veertien gerenommeerde artsen hadden zaterdag in een open brief daartoe opgeroepen.

'De regering denkt voortdurend na en past zich permanent aan de situatie aan', aldus Attal. Net als in ons land melden de bevoegde autoriteiten in Frankrijk sinds enkele dagen opnieuw een stijgende tendens in het aantal besmettingen op.

