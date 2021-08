Wij vroegen naar de eet- en reistips van chefs, foodies en andere culinaire kenners. Deze week: Recensente Amélie Vincent, beter bekend als The Foodalist, blogt over haar culinaire avonturen. Haar favoriete adressen bundelde ze in 150 Restaurants You Need to Visit Before You Die.

Haar recente ontdekking

'Onlangs verbleef ik in de Spaanse hoofdstad om Madrid Fusión bij te wonen, een internationaal gastronomisch congress waar zo'n honderd avant-garde chefs samenkomen. Daar ontdekte ik DiverXO, het buitengewoon restaurant van David Muñoz die drie Michelinsterren op zijn naam heeft staan. Hier proef je een heerlijke Spaanse keuken met heel wat Aziatische invloeden. In DiverXO schuif je aan tafel voor verrukkelijke gerechten, alsook om van een spectakelshow te genieten in een interieur dat aan Alice in Wonderland doet denken. Van obers die zich als circusartiest voordoen tot enorme varkensbeelden die aan de muren hangen: een etentje in DiverXO is een once in a lifetime ervaring.'

NH Eurobuilding, C. del Padre Damián, 23, 28036 Madrid, Spanje. diverxo.com

Haar zomertip

'Deze zomer plan ik een reis naar het Comomeer in Italië. In Cernobbio, op een paar honderd meter van het water ligt het restaurant Materia van Davide Caranchini, een jonge chef boordevol talent. Hij deed ervaring op in bekende internationale restaurants zoals Noma in Kopenhagen en intussen baat hij zijn eigen zaak uit in zijn geboortestreek. Caranchini heeft oog voor duurzame keuzes: hij gaat samenwerkingen aan met de lokale vissers, boeren en ambachtslui en in zijn keuken bereidt hij seizoensgebonden gerechten die de lokale biodiversiteit promoten.'

Via Cinque giornate 32, Cernobbio 22012, Como, Italië. ristorantemateria.it

Haar internationale tip

'Zodra ver reizen weer kan, ga ik beslist naar New York, waar Daniel Humm Eleven Madison Park uitbaat. Tijdens de pandemie moest ook deze chef zijn restaurant voor het grote publiek dichthouden en dat betekende voor zijn zaak een serieuze ommezwaai. Tijdens de sluiting ging Humm een samenwerking aan met non-profit organisatie Rethink Food om maaltijden te bereiden voor New Yorkers die zich niet elke dag eten kunnen permitteren. Met de heropening van het restaurant, zet hij niet alleen deze barmhartige dienst verder, maar gooit hij ook het concept over een andere boeg. Het volledige menu van Eleven Madison Park bestaat nu enkel uit veganistische gerechten. Ik ben erg benieuwd om deze kaart te herontdekken.'

11 Madison Avenue, New York, Ny 10010. elevenmadisonpark.com

