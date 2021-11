De film 'Eiffel in Love' heeft in Frankrijk een ware 'Eiffelhype' ontketend. De romantische prent over Frankrijks meest bekende ingenieur lokte al een miljoen Franse bioscoopbezoekers. Er verscheen ook een uitvoerige biografie en liefhebbers kunnen door een nieuwe wandelroute in Parijs in de voetstappen treden van Gustave Eiffel.

'Eiffel in Love' van de Franse regisseur Martin Bourboulon portretteert de verboden relatie tussen Gustave Eiffel en zijn grote jeugdliefde Adrienne Bourgès. De Duits-Franse coproductie is sinds 13 oktober in de Belgische filmzalen te zien. In Frankrijk blijkt de film, die 22 miljoen euro kostte, alvast een groot succes en zorgde de productie voor een hernieuwde fascinatie voor de legendarische ingenieur.

Het indrukwekkende bouwproces van de Eiffeltoren, ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling in 1889, verdwijnt eerder op de achtergrond in het romantisch drama. Bourboulon focust op de romance tussen Eiffel en Bourgès, gespeeld door Romain Duris en Emma Mackey. Die laatste is bij het grote publiek vooral bekend van de Netflixhit 'Sex Education'.

Feiten en fictie

Volgens de regisseur bouwde Eiffel het monument uit liefde voor Bourgès, met de hoofdletter A van Adrienne als inspiratie voor de vorm van de reusachtige toren. In een interview met filmplatform Cinenews.be zei Bourboulon dat de ingenieur oorspronkelijk geen voorstander was van de toren en dat hij zich liever bezig hield met 'nuttige' bouwwerken zoals bruggen en metrostelsels.

In de film zijn feiten en fictie nauw met elkaar verweven. Eiffel ontmoette Bourgès daadwerkelijk in Bordeaux tussen 1858 en 1860. Het koppel wilde trouwen, maar de ouders van Bourgès verzetten zich. Er wordt verondersteld dat de twee elkaar hierna nooit meer zagen. In de film laat Bourboulon Bourgès wel weer opduiken en wordt de liefde tussen de twee opnieuw aangewakkerd. Enkele weken voor de bioscooppremière, verscheen ook al de biografie 'Het ware leven van Gustave Eiffel'.

Parijs lanceerde hiernaast een toeristische route, 'In de voetstappen van Gustave Eiffel', die een blik werpt op tien plekken die centraal stonden in het leven van de ingenieur.

