Fietsen in Portugal: zeven prachtige routes

Dolfijnen spotten terwijl je langs de kust fietst, trappen op de hellingen van een vulkaan of de fiets halverwege inruilen voor een surfplank? Het kan allemaal op deze zeven mooie fietsroutes in Portugal.

1. Dolfijnen zien in Setúbal

Fiets je graag langs de kust? Dan is de 84 kilometer lange fietsroute vanuit Setúbal iets voor jou. Setúbal is een gezellige stad waar je – voordat je op de fiets stapt – kan genieten van de lekkerste choco frito (gefrituurde inktvis) in het land en zoete Moscatelwijn. Vervolgens rijd je naar het Urban Park in Albarquel waar je uitkijkt over de natuurlijke habitat van een groep dolfijnen.

Ook op het vlak van cultuur heeft deze route het nodige te bieden. Zo kom je langs het indrukwekkende, in 1590 gebouwde Forte de São Filipe en het klooster Convento de Jesus, allebei gelegen in Setúbal. Verder naar het binnenland fiets je door het natuurpark Serra da Arrábida, het vissersstadje Sesimbra en enkele mooie stranden en charmante forten. Je fietsavontuur eindigt in Cacilhas waar je de boot naar Lissabon kan nemen.

2. Ontdek verborgen grotten in de Algarve

Deze 73 kilometer lange fietstocht start aan Praia de Faro in de Algarve. Je rijdt langs de ruige kust naar de populaire vakantieplaats Vilamoura. Je kan daar even pauze houden en een verfrissende sangria nuttigen.

Daarna gaat de reis verder richting Albufeira. Daar kan je even afstappen om te wandelen of rusten op de mooie stranden en op zoek te gaan naar verbogen grotten. De finish van deze route ligt in het authentieke vissersdorpje Ferragudo tegenover de charmante stad Portimão.

3. Beklim een vulkaan

Deze route is er eentje voor ervaren fietsers met een goede conditie. Tijdens een 144 kilometer lange fietsroute op Pico, één van de grootste eilanden van de Azoren, staan een paar uitdagende hellingen op het programma. Pico staat immers bekend om de imposante Ponta do Pico vulkaan.

Je fietst door het wijngaardlandschap dat op de Unesco-lijst van werelderfgoederen staat en door de uitgestrekte lavavelden die ook ‘terras de biscoito’ (koekjesvelden) worden genoemd.

4. Wissel tussen fiets en surfplank in Peniche

Deze 50 kilometer lange fietsroute start op het uitgestrekte zandstrand Santa Cruz en loopt door het Centro de Portugal. Vervolgens kom je door de kuststadjes Vimeiro, Santa Bárbara, Lourinhã en als laatste de belangrijke vissershaven Peniche dat op een schiereiland ligt.

Peniche is tegelijk een populaire surfplaats en – als je daar zin in hebt – kan je hier even je fiets verruilen voor een surfplank. Na ongeveer drie uur fietsen bereik je Kaap Carvoeiro, het eindpunt van je fietstocht.

5. Van alles wat in Porte e Norte

Zin in een afwisselende route? Op de 114 kilometer lange fietsroute in Porto e Norte vind je van alles wat: uitgestrekte zand- en duingebieden, dennenbossen, heuvels, fossiele kliffen, rivieren en zee.

De route start ter hoogte van Porto en eindigt in Caminha, een grensplaats en gemeente in het Portugese district Viana do Castelo.

6. Door de ongerepte natuur van Alentejo

Deze 181 kilometer lange fietsroute door het dunbevolkte, groene Alentejo loopt van het ene naar het andere natuurgebied, afgewisseld met rustige stranden.

Je stapt in Aljezur op de fiets, een klein en gezellig stadje ten noorden van Lagos waar je eerst de ruïnes van een Moors kasteel uit de tiende eeuw kan bekijken. Het ligt verscholen op de top van een zeer steile heuvel en wordt omringd door witgekalkte huizen en geplaveide straatjes. Eindpunt van de route ligt in Costa da Galé vlakbij Tróia.

7. Verken het bloemeneiland Madeira

Deze 42,5 kilometer lange route start in Serra de Água dat middenin een groen woud ligt. Daarna passeer je Ribeira Brava, één van de mooiste en oudste dorpjes op het eiland. Het is genoemd naar de rivier waar het dorpje aanligt en dat letterlijk ‘wilde stroom’ betekent.

Eindpunt van de route is de hoofdstad Funchal dat op een prachtige locatie ligt: tussen een fraaie baai en de bergen.