Het Limburgse initiatief 'Fietsen door de bomen' in Bosland heeft een International Design Award gewonnen in Los Angeles. De prijs zet visionaire of iconische ontwerpen overal ter wereld in de kijker.

De International Design Awards (IDA) in de Amerikaanse stad Los Angeles worden sinds 2007 jaarlijks uitgereikt om ontwerpvisionairs en opkomend talent te erkennen voor hun iconische projecten wereldwijd. Het bijzondere fietspad van Toerisme Limburg won goud in de subcategorie 'Arches, bridges, viaducts and gateway' van de hoofdcategorie 'Architectuur'. Daarmee klopte het onder meer de voetgangersbrug '41st Street Bridge' in Chicago en Tashkent International Airport, de grootste internationale luchthaven van Oezbekistan.

'Deze award is het bewijs dat 'Fietsen door de Bomen' een Limburgse troef is die wereldwijd mag worden gezien', reageert Igor Philtjens (Open VlD), voorzitter van Toerisme Limburg. 'Er zijn natuurlijk tal van awards voor dergelijke projecten en er hangt niet meteen een grote prijs aan vast. Maar het belangrijkste is dat deze award opnieuw bevestigt dat we Limburg dankzij dit soort fietsbelevingen nationaal én internationaal op de kaart blijven zetten als innovatieve fietsbestemming.'

41st Street Bridge in Chicago moest het onderspit delven voor het Limburgs fietspad © Getty Images

Innovatief imago

Nog geen jaar na de opening in juni 2019 kreeg de fietsbeleving - met ruim 200.000 fietsers op de teller - al verschillende internationale erkenningen. Zo won het project vorig jaar een Iconic Award in Duitsland en werd het samen met 'Fietsen door het Water' in Bokrijk opgenomen in de lijst van 'vijf meest indrukwekkende fietsprojecten ter wereld' van het World Economic Forum.

'We prijken telkens naast vooruitstrevende projecten uit de hele wereld. Het is een eer om in dat gezelschap te mogen vertoeven', zegt Philtjens nog. 'Deze aandacht betekent niet alleen een toeristische meerwaarde, maar versterkt ook het innovatieve imago van onze provincie.'

Lees ook: Veertig heerlijke bestemmingen om in de lente te bezoeken

De International Design Awards (IDA) in de Amerikaanse stad Los Angeles worden sinds 2007 jaarlijks uitgereikt om ontwerpvisionairs en opkomend talent te erkennen voor hun iconische projecten wereldwijd. Het bijzondere fietspad van Toerisme Limburg won goud in de subcategorie 'Arches, bridges, viaducts and gateway' van de hoofdcategorie 'Architectuur'. Daarmee klopte het onder meer de voetgangersbrug '41st Street Bridge' in Chicago en Tashkent International Airport, de grootste internationale luchthaven van Oezbekistan.'Deze award is het bewijs dat 'Fietsen door de Bomen' een Limburgse troef is die wereldwijd mag worden gezien', reageert Igor Philtjens (Open VlD), voorzitter van Toerisme Limburg. 'Er zijn natuurlijk tal van awards voor dergelijke projecten en er hangt niet meteen een grote prijs aan vast. Maar het belangrijkste is dat deze award opnieuw bevestigt dat we Limburg dankzij dit soort fietsbelevingen nationaal én internationaal op de kaart blijven zetten als innovatieve fietsbestemming.'Nog geen jaar na de opening in juni 2019 kreeg de fietsbeleving - met ruim 200.000 fietsers op de teller - al verschillende internationale erkenningen. Zo won het project vorig jaar een Iconic Award in Duitsland en werd het samen met 'Fietsen door het Water' in Bokrijk opgenomen in de lijst van 'vijf meest indrukwekkende fietsprojecten ter wereld' van het World Economic Forum. 'We prijken telkens naast vooruitstrevende projecten uit de hele wereld. Het is een eer om in dat gezelschap te mogen vertoeven', zegt Philtjens nog. 'Deze aandacht betekent niet alleen een toeristische meerwaarde, maar versterkt ook het innovatieve imago van onze provincie.'