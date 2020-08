Op Ibiza wordt er niet gedanst deze zomer, tot grote teleurstelling van feestbeesten die ondanks de pandemie toch naar het eiland zijn gevlogen. Maar de discotheken gaan niet open: 'Als er een uitbraak komt, is het merk Ibiza volgend jaar besmeurd'.

Toeristen die sinds de opening van de grenzen eind juni naar de Balearen zijn gevlogen, reageren onthutst op het uitblijven van de feestjes. De enige herinnering aan de party vibe zijn feestvierders die met open ramen rondrijden met house of techno op volle kracht door de boxen van hun wagens. 'Dit is onze eerste reis naar Ibiza en we dachten dat er feestjes zouden zijn, zelfs als het virus er nog was, dus we zijn een beetje verdrietig', treurt Mirkan Unvar, die met een vriend uit Frankfurt is afgezakt. Adam Clark-Bennett, een 23-jarige Brit die al sinds zijn zesde naar Ibiza komt, weet: 'Muziek is erg belangrijk op Ibiza, zonder de clubs is Ibiza deze zomer niet meer hetzelfde'.

'We dachten dat mensen 's nachts toch op straat zouden rondhangen'

'Om twee uur 's nachts is er niemand meer, we dachten dat mensen toch op straat zouden rondhangen', betreurt ook Lucas Hervé, een Fransman uit Nantes. Op de stranden hebben ticketverkopers van nachtclubs plaatsgemaakt voor ijs- en drankventers, terwijl langs de rand van de weg grote pre-pandemie reclameborden herinneren aan wereldberoemde dj's. In de haven is alleen de souvenirwinkel van de legendarische nachtclub Pacha open. De autoriteiten van de Balearen hebben toestemming gegeven voor de opening van kleine discotheken met een maximale capaciteit van 300 personen, maar alleen voor een drankje en zonder dansvloer. De enorme nachtclubs waar Ibiza bekend om staat, zien dit seizoen door hun neus geboord.

'Als je problemen krijgt, heeft dat nog grotere gevolgen'

De regels worden niet betwist door de sector: 'Speeksel gaat tot wel twee meter ver als je schreeuwt, en wie kan er afstand in een nachtclub?', stelt José Luis Benitez, van de vereniging Ocio die de nachtsector vertegenwoordigt. 'Op Mallorca dacht een vereniging van professionals om markeringen op de grond te zetten, waarin mensen zouden moeten dansen. Hoe doe je dat als iemand je aantrekt', grapt de Baleaar. 'Je kunt proberen om wat geld te verdienen', zegt hij, verwijzend naar de weinige clubs die het verbod hebben omzeild. 'Maar het als je problemen krijgt en er een bron van besmetting is, heeft dat nog grotere gevolgen. Dan is het merk Ibiza volgend jaar besmeurd.'

Heropening zonder sanitaire regels

De economische impact is enorm: het nachtleven beslaat meer dan 35% van het BBP van het eiland en genereert enkele honderden miljoenen euro's per jaar. Maar de uitbaters sluiten omdat ze liever elk risico vermijden: 'Ik moet mijn verantwoordelijk opnemen', benadrukt Yann Pissenem, de Franse mede-eigenaar van Hï Ibiza, een van de grootste clubs op het eiland. Hij erkent dat de opening van discotheken overal clusters zou kunnen creëren maar hoopt dat Ibiza z'n nachtelijke ziel snel terugvindt, zonder sanitaire regels: 'Gels, een beschermend scherm, een koortsmeter bij de deur: ik wil er voorlopig niet aan denken omdat ik veel vertrouwen heb in een vaccin. Ik hoop echt dat we terug op volle toeren zullen kunnen draaien', meent Pissenem nog.

