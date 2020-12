Faeröereilanden zijn toeristische attractie rijker: onderzeese tunnel met spectaculaire rotonde (video)

Op de Faeröereilanden in het noorden van de Atlantische Oceaan is zaterdag een onderzees tunnelcomplex geopend, waaraan drie jaar is gewerkt. Het verbindt de hoofdstad Torshavn op het eiland Streymoy met het eiland Eysturoy en verkort aanzienlijk de reistijd tussen de twee eilanden. Het hoogtepunt van de reis door de 11 kilometer lange tunnel is een spectaculair verlichte rotonde met daarop een werk van de lokale kunstenaar Trondur Patursson. Deze mensen reden al door de tunnel en plaatsten een videootje online, het rondpunt zie je vanaf 6:15.

