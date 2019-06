Het beroemde schilderij "Zonnebloemen" (1889) van Vincent van Gogh krijgt deze zomer een eigen expo in het Van Gogh Museum in Amsterdam. Ook over de achterkant van het doek valt veel te vertellen.

De expositie "Van Gogh en de Zonnebloemen", die uit 23 werken bestaat, geeft een inkijkje in het ontstaan van het schilderij en welke betekenis de zonnebloem had voor Vincent van Gogh. De Nederlander schilderde vijf versies van een grote bos zonnebloemen in een vaas, die nu in musea over de hele wereld hangen. Van Gogh beschouwde het zelf als een van zijn beste werken. De schilderijen laten zonnebloemen in al hun stadia zien, van volle bloei tot verwildering. Het gebruik van de vele geeltinten was nieuw voor die tijd.

Achterkant

Het schilderij dat zich in de collectie van het Van Gogh Museum bevindt, was oorspronkelijk bestemd voor Paul Gauguin, een vriend van Vincent van Gogh. Voor het eerst is niet alleen de voorkant van het doek, maar ook de achterkant te zien. Inclusief het latje met de originele spijkers dat de kunstschilder zelf heeft toegevoegd om het werk meer ruimte te geven.

Een internationaal team deed uitgebreid onderzoek naar de conditie van het doek. Ze concludeerden dat het topstuk uit 1889 in 'stabiele, maar kwetsbare' staat verkeert. Daarom is besloten dat het schilderij niet meer op reis gaat. In de tentoonstelling, die op vrijdag 21 juni start, zijn ook andere topstukken te zien als "Het Gele Huis" (1888) en Paul Gauguins "Van Gogh zonnebloemen schilderend" (1888). Ook toont het museum enkele tekeningen van Van Gogh die vanwege hun kwetsbaarheid en lichtgevoeligheid zelden te zien zijn.

"Van Gogh zonnebloemen schilderend" door Paul Gauguin. © Getty

