Welke plekken in Brussel moet je gezien hebben? Op die vraag geeft de Belgische tekenaar Ever Meulen een antwoord in zijn nieuwste boek en de bijbehorende expo in het MAD. In opdracht van Louis Vuitton tekende hij 120 iconische plekken in de hoofdstad die een bezoekje waard zijn.

De expo is gratis en loopt nog tot 5 september. Knack Weekend mag een persoonlijke rondleiding van Ever Meulen weggeven aan twee lezers, die ook het Travel Book en een gratis overnachting in het Pillows City Hotel in Brussel cadeau krijgen. Meedoen kan hier.

Van het Atomium over de Grote Markt tot Villa Empain: de architectuur in onze hoofdstad blijft verrassen. In opdracht van het Franse modehuis Louis Vuitton tekende de Belgische illustrator Ever Meulen zowat alles wat hem opgevallen is in Brussel, een stad die hem nauw aan het hart ligt. Het resultaat zijn 120 tekeningen die bedoeld zijn als een reisgids, maar ogen als een soort liefdesverklaring aan onze hoofdstad. 'Brussel,' vertelde tekenaar Ever Meulen in dit interview, 'is voor mij een jeugdliefde.' 'Ik kwam hier voor het eerst in 1958, voor Expo 58. Ik was twaalf. Het was zomer, prachtig weer. En daar stond het Atomium te blinken tegen de blauwe lucht, een fantastische ervaring. Het was een heel andere, futuristische wereld, met nieuwe vormen en kleuren. De Wereldtentoonstelling heeft een geweldige indruk op me gemaakt, en zeker ook mijn esthetische vorming beïnvloed.'De reisgids maakt deel uit van een reeks die Louis Vuitton een aantal jaar geleden lanceerde. Het Franse merkt stuurt vooraanstaande illustratoren naar een stad naar keuze, waar ze vervolgens een paar weken verblijven om hun indrukken te vereeuwigen op papier. Ever Meulen voelde er echter niets voor om op reis te gaan naar een onbekende plek, maar koos voor de stad die hem al een leven lang inspireert.