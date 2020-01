Expo: desolate dansers in Iran

Mare Hotterbeekx Journalist & Chef Online

Dansen in het openbaar is zo goed als verboden in Iran. Fotografe Klaartje Lambrechts reisde driemaal naar het land om dansende uitzonderingen in beeld te brengen. Het resultaat is nog tot 9 februari te bewonderen in de Pedrami Gallery in Antwerpen.

. © Klaartje Lambrechts

De meeste dansvormen zijn er in het openbaar verboden door het strikt islamitische regime in Iran. Toch ontmoette Klaartje Lambrechts mannen en vrouwen die wel fervent met dans en beweging bezig zijn, sommigen zelfs op professioneel niveau. Een deel van hen doet er alles aan om ongestoord onder de radar te blijven, andere zoeken bewust de grenzen van de censuur op. De afgelopen vijf jaar trok de fotografe drie keer naar Iran voor een reeks abstracte portretten van mensen die dansen tot passie verheven hebben. Veel van hen zijn van kop tot teen gehuld in doeken, wat hen isoleert van de omgeving en bijna ontdoet van alle menselijkheid. Het lijken wel sculpturen die uit hun keurslijf willen ontsnappen. Dat effect wordt versterkt door de desolate landschappen op de achtergrond: die geven de beelden een soort nietigheid. Haar onderwerpen dansen in het niets. Maar ze dansen, niettemin. De expo 'Shafagh' loopt van 16 januari tot 9 februari in de Pedrami Gallery in Antwerpen. Hieronder alvast een voorsmaakje. . © Klaartje Lambrechts . © Klaartje Lambrechts . © Klaartje Lambrechts