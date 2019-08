Een non-stop vlucht tussen Sydney en de wereldsteden Londen en New York realiseren: dat is het doel van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas met zijn Operation Sunrise (Operatie Zonsopkomst).

De afstand tussen Londen en Sydney bedraagt iets meer dan 16.898 kilometer en wordt overbrugd in een 17 uur durende vlucht. De weg van New York naar Sydney is iets korter: 16.094 kilometer.

Om zijn doel te behalen wil Qantas, bekend van de rood-witte vliegtuigen en de kangoeroe, drie nieuwe Boeings 787-9 Dreamliner inzetten, die vanaf oktober geleverd worden. Ze zullen uitgerust zijn met extra grote brandstoftanks om de lange afstand in één keer te kunnen afleggen. Binnenin is er plaats voor 236 passagiers, die meer ruimte zullen krijgen dan in 'gewone' vliegtuigen.

Geen passagiers, maar medici en andere experts zullen de vlucht van de vliegtuigfabriek in Seattle naar Sydney als eerste 'testen'. Zij zullen onderzoeken welke impact zo'n lange vlucht heeft op slaap, eten en drinken.