Acht dagen zonder elektriciteit en wifi, in Fins Lapland. Verslag van een expeditie buiten de lijntjes, op crosscountryski's en met de barre kou als trouwe reisgezel. 'Na drie dagen stonden we naakt te dansen in de sneeuw, in het noorderlicht.'

Een primitieve sauna, diep verscholen in de bossen van het nationaal park Urho Kekkonen, vlak bij het Luirojärvi-meer. We zitten een eind boven de poolcirkel en lijken lichtjaren verwijderd van de bewoonde wereld. Terwijl het buiten -35°C vriest, gooien we nog wat water op de kachel die we stoken met hout en kolen. Sissende stoom. 'Wie durft er in zijn blootje naar buiten te lopen?', daagt expeditielid Anton uit. Even later huppelen zes mannen in adamskostuum een halve minuut uitgelaten in de sneeuw, terwijl boven ons hoofd het noorderlicht danst, een van 's werelds meest impressionante natuurverschijnselen.

