Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt elke week naar de beste tips voor trips. Deze week spot ze drie nieuwe adults only-hotels.

Caramel chic

Aan de noordkust van Egypte opende Casa Cook North Coast een vakantieresort in mediterrane boho-chic stijl. Juten tapijten, linnen gordijnen, karamelkleurige meubelen en koffietafels met designmagazines zetten de toon. In mei verwelkomt de keten een vierde adults only-...

Aan de noordkust van Egypte opende Casa Cook North Coast een vakantieresort in mediterrane boho-chic stijl. Juten tapijten, linnen gordijnen, karamelkleurige meubelen en koffietafels met designmagazines zetten de toon. In mei verwelkomt de keten een vierde adults only-hotel, deze keer op Samos, een eiland aan de Griekse westkust. Vanaf 239 euro voor een tweepersoonskamer, casacook.com La Bionda is een boetiekhotel in het noorden van de Spaanse Costa Brava, in het postkaartdorpje Begur. Het won vorig jaar de Best Design Hotel award van Condé Nast Traveler Spain. Het hotel straalt de sfeer van The Grand Budapest Hotel uit, maar dan in het klein. Uitbaatster Carla is even flamboyant en warm als haar hotelinterieur. La Bionda telt acht kamers, een wijnlounge en een zonnige ontbijtpatio. Vanaf 133 euro voor een 2-persoonskamer met ontbijt, labiondabegur.com De statige hotelketen Radisson Blu werkt al een tijdje aan verjonging, onder meer met hippe designhotels. Helemaal nieuw is het adults only Zaffron Resort op Santorini in Griekenland. De ronde, stenen architectuur is geïnspireerd op de typische gebogen bouwstijl op het eiland en de vulkanische landschappen. Op het programma staan verrassende activiteiten zoals workshops fotografie met Magnum-fotografen. Vanaf 146 euro voor een tweepersoonskamer met ontbijt, zaffronresort.com