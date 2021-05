Reisjournaliste Veerle Helsen schippert in tijden van corona tussen kleurcodes en bubbeladviezen. Nu de wereld stilaan opnieuw 'opengaat', kunnen we voorzichtig reisplannen maken. Deze week: drie hometels, vakantiehuizen en appartementen met hotelservice.

Sonder zorgen

Op sonder.com kun je appartementen met hotelvoorzieningen boeken. In de essentials closet vind je verse handdoeken, toiletpapier of basisingrediënten zoals olijfolie. De meeste Sonders hebben ook een (postcovid) gemeenschappelijke game room, co-working space of cinema. Soms is de conciërge een echte persoon, soms is het een chatbot. Sonder is actief in Amerikaanse steden, onder meer Boston, Chicago en Miami, maar ook Londen, Amsterdam en Rome. sonder.com Bij dit vakantieverblijf in de duinen van Oostende horen gratis koffie van lokale koffiebrander Aroma, omafietsen en een bolderkar, badkamerproducten van Rituals en toegang tot Netflix. Tegen betaling zijn er ook een stevig gevulde minibar en meerdere opties voor roomservice. Denk aan een streekproductenontbijt, maar je kunt er ook aperoschotels, een barbecue of zelfs een chef - toptalent Manon Dumon - aan huis laten leveren. villaplage.be In de aparthotels van het Britse Locke Living zijn de bedden deeply fluffy en ruikt de huisgemaakte shampoo naar salted caramel. Ze omschrijven zichzelf als less hotel, more hub en zetten (postcovid) vooral in op het communitygevoel, met onder andere yogalessen en co-working spaces. Die werkplekken zien eruit als een gezellige living, maar dan met all day deli en koffie op basis van versgemalen bonen. Je vindt de aparthotels onder meer in Munchen, Dublin en Londen. lockeliving.com