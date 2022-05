Even weg: drie tips voor sportieve trips

Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt elke week naar de beste tips voor trips. Deze week: hoe sportiever, hoe liever.

Zeezwemmen in België

Westtoer start met een nieuw zweminitiatief. In juli en augustus kun je deelnemen aan de AllCover Coast Swim, waarbij je zestien kilometer zwemt tussen Nieuwpoort en Oostende. Je wordt daarbij begeleid door professioneel zeezwemster Marieke Blomme, die vorig jaar nog de hele kust afzwom. Je zwemt individueel of lost elkaar af in een team.

Vanaf 80 euro per persoon, westtoer.be/nl/nieuws/16-kilometer-zeezwemmen-onder-begeleiding-van-zeezwemster-marieke-blomme

Padel in Spanje of Griekenland

Relatief nieuw in vakantieland is de padeltrip. Het programma kort samengevat: elke dag padel o’clock, aan je vaardigheden sleutelen en uitrusten aan het zwembad. Typische bestemmingen zijn Spanje of Griekenland. Je kunt een padelvakantie onder meer boeken bij touroperator Tui, die specialisten Dick Norman en Sabine Appelmans wist te strikken als reisbegeleider.

Pakketreis all-in, twee personen vanaf 2600 euro, tui.be/nl/padel

© UNSPLASH / VINCENZO MORELLI

Wandelen in het Mont Blancmassief

Via Travelbase kun je deze zomer de Mont Blanc Trail afleggen, een zevendaagse wandeltocht door het Mont Blancmassief langs gletsjers en bergmeren in Frankrijk, Italië én Zwitserland. Je kunt de route solo volgen of in groep. Je legt 75 kilometer af en kampeert in de natuur. Materiaal breng je zelf mee of huur je bij Travelbase. De trip is van a tot z uitgestippeld, tot en met het bagagetransport.

Vanaf 495 euro per persoon, travelbase.be