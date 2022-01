Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt elke week naar de beste tips voor trips.

Londen - In de studio

De Londense Whitechapel Gallery opent volgende maand een expo gewijd aan artiestenstudio's. Curatoren doken in de geschiedenis en hun archief, op zoek naar schetsen, schilderijen, installaties of films die de werkruimte van kunstenaars tonen. A Century of the Artist's Studio 1920-2000 verzamelt meer dan honderd werken van tachtig namen, onder wie Pablo Picasso, Egon Schiele, Andy Warhol en Kerry James Marshall. 24 februari tot 5 juni, whitechapelgallery.org Welke chemie ontstaat er als je werk van jonge kunstenaars toont naast kunst van beroemde voorgangers? De Antwerpse Tim Van Laere Gallery onderzoekt het in de expo Swim the Mountain Climb the Sea. Je kunt er werken uit de vorige eeuw bewonderen van onder anderen Pablo Picasso, James Ensor en Jean-Michel Basquiat, maar evengoed eigentijdse kunst van Ben Sledsens of Bram Demunter. Moderne versus hedendaagse namen, met dezelfde pionierende spirit. Tot 19 februari, timvanlaeregallery.com In 2022 is het 150 jaar geleden dat Piet Mondriaan werd geboren. Kunstmuseum Den Haag, dat met driehonderd werken de grootste collectie Mondriaans ter wereld bezit, maakte voor die gelegenheid een jubileumexpo. 2 april tot 25 september, kunstmuseum.nl