Reisjournaliste Veerle Helsen schippert in tijden van corona tussen kleurcodes en bubbeladviezen. Nu de wereld stilaan opnieuw 'opent', kunnen we voorzichtig reisplannen maken. Deze week: kampeerinspiratie.

Retrocaravan

Je droomt van een oud Volkswagenbusje, maar wilt eerst zo'n campertrip echt beleven? Bij Vauway in de Nederlandse Achterhoek huur je authentieke Volkswagen T3-busjes uit de jaren tachtig. Inclusief originele meubelen en zelfs het servies, keukenlinnen én de tuinstoelen zijn retro. Ze verhuren ook inklapbare vouwwagens en een legendarische Constructam Condor 1974-caravan. vauway.nl Reis naar de Boer is een gloednieuw kampeerconcept van vier Belgische ondernemers. Ze zochten en vonden boeren die hun weides openstellen voor kampeerders. Zo overnacht je bijvoorbeeld in Chateau Weiland, in een kasteeldreef bij boer Didier en Patrick in Zulte. Bij gelegenheid zijn er kampeerconcerten en sommige boeren bieden ook lekkere extra's, zoals barbecuevlees. Wie geen tent of camper bezit, kan een caravan of daktent huren. Een plekje reserveren doe je via een online boekingssysteem. Vanaf 25 euro per tent of camper, reisnaardeboer.be, Instagram @reis_naar_de_boer Op de Pilatus, een berg aan het Vierwoudstrekenmeer in Zwitserland, kunnen gasten overnachten in zwevende boomtenten. Ze staan opgesteld tussen bomen aan de rand van een avonturenpark in de bergen, waarvoor je meteen ook toegang krijgt. Op de Pilatus slingert ook een zomertobogan en brengen vuurplaatsen culinair avontuur: barbecueën in de bossen met zelf gesprokkeld hout. pilatus.ch/en/discover/tree-tents-fraekmuentegg Op de website van Toerisme Leiestreek staat sinds kort interessante info voor camperaars gebundeld. Waar kun je kamperen of mag je met de camper of mobilhome overnachten? En waar vind je de beste bakker of een lokaal biertje? Je ontdekt er autostaanplaatsen met zicht op de Broeltorens van Kortrijk of in het Vlaspark van Kuurne op honderdvijftig meter van de Leie. toerisme-leiestreek.be/nl/camper