Eurostar is van plan later deze maand meer treinen van Londen naar Parijs en Brussel te laten rijden. Dat heeft een woordvoerster gemeld aan persbureau dpa.

In de tweede helft van augustus zullen er in de weekenden meer ritten zijn van Londen naar Parijs. De woordvoerster zei verder dat het verkeer nauwgezet gemonitord zal worden dat de capaciteit indien nodig zal worden opgevoerd. Eurostar, dat het treinverkeer door de Kanaaltunnel laat rijden, had het treinverkeer drastisch verminderd als gevolg van de strikte reisbeperkingen en lockdownmaatregelen tijdens de coronapandemie.

Het aantal passagiers daalde met 95 procent en lijndiensten werden teruggebracht naar één verbinding per dag tussen Londen en Parijs. Ook het verkeer tusen Londen en Amsterdam, via Brussel, werd teruggebracht. Voor de pandemie voerde Eurostar in totaal 56 diensten per dag uit. Gevaccineerde reizigers uit Frankrijk hoeven sinds zondag niet meer in quarantaine in Groot-Brittannië. Hetzelfde geldt ook al voor andere reizigers uit de EU.

In verschillende Europese landen zijn de beperkingen voor gevaccineerde Britten inmiddels ook versoepeld. Eurostar is tevreden met die beslissing: na de aankondiging van het nieuws was er meteen een sterke toename in het aantal boekingen.

