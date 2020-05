Over een vakantie in Schotland kunnen we voorlopig alleen dromen, maar niet getreurd: Visit Scotland heeft van de mooiste plekjes in het land korte 'Single Shots' video's gemaakt.

Over een vakantie in Schotland kunnen we voorlopig alleen dromen, zeker nu de Britse regering waarschijnlijk gaat aankondigen dat iedereen die het land bezoekt eerst twee weken in quarantaine zal moeten. Maar niet getreurd: Visit Scotland heeft van de mooiste plekjes in het land korte 'Single Shots' video's gemaakt. De video's duren telkens ongeveer dertig seconden.

Zo kan je het dromerige Dunrobin Castle, ook wel 'Jewel in the Crown of the Highlands' genoemd bekijken. Het is het meest noordelijk gelegen landgoed in Schotland en telt maar liefst 189 kamers.

Of je bekijkt Glencoe dat bekendstaat om zijn magische landschappen en om die reden vaak in films figureert. Bijzonder aan deze clip is dat het in de winter onder een dik pak sneeuw is gefilmd.

Of je vliegt voorbij Noss Head Lighthouse, een nog altijd opererende vuurtoren uit de negentiende eeuw bij het plaatsje Wick.

Nog veel meer Single Shot Scotland video's vind je op het gelijknamige You Tube-kanaal.

