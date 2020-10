Reisjournaliste Veerle Helsen schippert in tijden van corona tussen kleurcodes en bubbeladviezen. Ze trekt naar bestemmingen dichtbij en verzamelt reistips voor nu of straks. Deze week: herfst in zicht.

1. Bos & bergen

Een sauna met bergzicht, wat wil je nog meer in de herfst? Een open haard en een glaasje wijn? Drie keer bingo in het nieuwe hotel Gfell aan de voet van de Dolomieten in Zuid-Tirol, Noord-Italië. Het hotel heeft zeventien kamers in een hedendaagse chaletstijl, ook wel barn chic genoemd. De bossauna heeft een panoramaraam dat uitkijkt op de imposante Dolomieten. Vanaf 80 euro per nacht voor een tweepersoonskamer inclusief ontbijt, gfell.it Wie deze zomer Contrei Live in West-Vlaanderen miste, krijgt een herkansing, want het kabbelende kunstenparcours met zijn emmerfontein, drijvende tuinen of regenkerk blijft open tot eind oktober. Zestien kunstenaars bouwden waterinstallaties aan rivieren, kanalen, beken en grachten ergens tussen Leie en Schelde. Het gratis parcours slingert onder meer langs Menen, Kuurne, Waregem, Harelbeke en Kortrijk en is onderverdeeld in fiets- en wandelroutes. Die zijn te downloaden op de website, waar je je ook kunt registreren voor een fiets die je 12 uur gratis mag uitlenen. Open tot 26 oktober, contreilive.be Voorspelt het weerbericht oktobervlagen met regen en wind? De Zwitserse stad Bern kent de remedie: duik een museum in. Tijdens de Kunstherbst kun je met één ticket zes tentoonstellingen in de stad bezoeken. Zo loopt er in het Kunstmuseum een intrigerende expo van de Ghanese kunstenaar El Anatsui, die flesdopjes integreert in muurtapijten. Een ticket kost 29 euro, bern.com/en/news-events/detail/artistic-autumn Check voor je vertrekt actuele kleurcodes en reisadvies op diplomatie.belgium.be.