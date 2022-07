Wandelen in Hasselt: deze routes brengen je langs de mooiste plekken

Een luchtje scheppen is in Hasselt nooit zomaar wat slenteren. Of je nu verknocht bent aan kunst, groen of het liefst door het leven glijdt: deze routes brengen je langs het mooiste van de stad.

1. De stad is een prentenboek

Eerlijk: bij kunstfans kan de KunstRoute wel wat keuzestress opwekken. Er is de optie Streetart, langs meer dan tachtig murals, stencils en tags. Thema twee linkt het indrukwekkende Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur Z33 aan nog meer hedendaagse kunst in de publieke ruimte (Panamarenko, Piet Stockmans…), verschillende kunstgalerieën en ateliers. Maar laat je vooral verrassen door deel drie: de Illustratieroute. Deze neemt je twee kilometer lang mee in de fantasiewereld van Vlaamse topillustrators. Een QR-code bij elk werk leidt naar interactieve opdrachten. De route start bij Villa Verbeelding. Daar vind je in de Illustratiekamer ook nog mini-ateliers van de tekenaars.

Je kunt de KunstRoute gratis downloaden: visithasselt.be/nl/kunstroute. Extra info over de Illustratieroute: villaverbeelding.be/illustratieroute.

2. En het leven loopt op wieltjes

Wandelen en fietsen zijn passé in Hasselt sinds het deel uitmaakt van de allereerste Vlaamse skeelerroute, uitgestippeld en gedubbelcheckt op rolbaarheid door fervente skaters. Het bewegwijzerde parcours biedt liefst negentig kilometer skateplezier langs mooie plekken (Kapermolenpark, Quartier Blue, Thor Park, Labiomista…) helemaal tot in Genk. Je kunt ‘m gelukkig ook customizen via lussen, volgens je energiepeil en niveau. In Hasselt kun je starten aan de Alverberg, het Kapermolenpark, Sport Vlaanderen Hasselt en aan de brug aan Parking P IJzerweg-Oost.

Je kunt het parcours downloaden via sport.vlaanderen.

3. A walk in the park

Toch zin in een ommetje door de natuur? De beste plek vinden om je benen te strekken, is nu nog makkelijker! De 35 mooiste routes in Hasselt werden namelijk gedigitaliseerd en gebundeld, inclusief cruciale info zoals duur, parkeren en – uiteraard – de mogelijkheid tot een terrasje. De app wordt nog uitgebreid naar alle mogelijke wandelingen in het Hasseltse.

Check hasselt.be/wandelen.